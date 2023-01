Servitù militari, il ministro Crosetto: “Vincolo necessario, Isola strategica, più di prima”

A seguito della guerra in Ucraina, l’Isola è diventata “ancora più strategica” per la difesa dello Stato italiano. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, rispondendo a una domanda sui poligoni militari in Sardegna all’interno di un’intervista apparsa su La Nuova.

“La cosiddetta ‘servitù militare’ è un vincolo ancora necessario e prezioso, visto l’impegno che le nostre forze armate sono chiamate a svolgere ogni giorno, nel contesto nazionale e soprattutto internazionale, per tutelare gli interessi di tutti”, ha detto Crosetto. Il ministro ha aggiunto: “Questo vincolo, però, non ha mai chiuso il dialogo tra Difesa e amministratori locali per valutare diversi utilizzi di edifici e territori in futuro”.

Poi ha esposto la sua visione: “La Sardegna è strategica prima di tutto per la difesa italiana. L’aggressione russa contro l’Ucraina ha messo in luce che le forze armate, prima concentrate sul peacekeeping, si sono rese conto che potrebbero essere chiamate a difendere gli interessi nazionali o gli stessi confini dell’Alleanza atlantica. Per questo la necessità di avere delle forze armate ben addestrate diventa ancor più cogente ed irrinunciabile. Anche per questo motivo la Difesa ritiene strategica, ancor più di prima, la Sardegna”.