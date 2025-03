Scritte intimidatorie contro Giorgia Meloni e FdI al liceo di Ozieri: oggi a scuola il convegno con la deputata Polo

Alcune frasi intimidatorie contro Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia sono state scritte sui muri del liceo Duca degli Abruzzi di Ozieri: questa mattina era previsto un convegno con la presenza della deputata Fdi Barbara Polo. “Esprimiamo la nostra più ferma condanna per le scritte ingiuriose e minacciose contro la presidente del consiglio Giorgia Meloni – dice il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Mura, coordinatore regionale del partito nell’Isola -. Si tratta di un atto vile e inaccettabile, che nulla ha a che vedere con il confronto democratico e il rispetto delle istituzioni. Questi episodi dimostrano come certa sinistra, invece di confrontarsi con le idee e il dibattito, ricorra a metodi intimidatori tipici di chi non ha argomenti. Ma non saranno certo scritte sui muri a fermare il nostro impegno per la libertà, la sicurezza e il futuro dei nostri giovani. A nome di Fratelli d’Italia Sardegna, esprimo piena solidarietà all’on. Barbara Polo, che con coraggio e determinazione porta avanti ogni giorno le battaglie del nostro partito. Invitiamo le istituzioni scolastiche e le autorità competenti a prendere provvedimenti affinché simili episodi non si ripetano e venga garantito un clima di rispetto e civiltà”.

“Esprimo la mia più ferma condanna per le scritte ingiuriose e le minacce di morte rivolte alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e alla collega Barbara Polo, comparse questa mattina sul teatro di Ozieri. Un atto vile e inaccettabile, che dimostra come certi ambienti preferiscano l’intimidazione al confronto democratico – aggiunge il deputato Fdi Gianni Lampis – La violenza politica, da qualunque parte provenga, rappresenta un grave pericolo per la nostra democrazia e va respinta con determinazione. Questi gesti non solo offendono le istituzioni, ma mirano a creare un clima di odio e paura che non possiamo tollerare”.