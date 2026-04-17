Sardegna, è scontro sulle servitù militari. Il Comipa: “Base di lancio a Quirra, dubbi su ambiente e sicurezza”

Oltre al tema del nuovo progetto nella base di Quirra, il Comitato per le servitù militari della Sardegna lancia un altro allarme: “La riforma proposta in Parlamento potrebbe escludere la Regione dalle scelte sui territori sardi”

Un incontro urgente con presidente e capigruppo del Consiglio regionale, e con il parlamentari sardi, un coinvolgimento serio di tutte le parti interessate, più trasparenza e condivisione soprattutto su progetti potenzialmente rischiosi per la salute e per l’ambiente. Ecco, in sintesi, le richieste urgenti che il Comitato misto paritetico per le servitù militari della Sardegna ha messo nero su bianco su un documento inviato alla Regione e alla stampa.

IL Comipa, organo consultivo composto da rappresentanti della Regione e militari della Sardegna chiamato a esprimersi sulle servitù militari, denuncia alcuni aspetti che destano forte preoccupazione in alcune proposte sulle attività militari nell’Isola, che “rischiano di annullare e riportare indietro di oltre venti anni il tema della presenza militare in Sardegna e dei gravami a questa connessi”.

Primo punto critico riguarda la proposta di legge n. 1887 presentata dalla deputata Paola Maria Chiesa e in discussione nella commissione Difesa sulla modifica al Codice dell’Ordinamento militare: se approvata, avvisano dal Comipa, “annullerebbe la possibilità per la Regione di vigilare e disciplinare la materia ambientale all’interno dei poligoni e delle aree asservite ai militari. Non potrà che conseguirne l’estromissione della Regione dalle decisioni relative ai territori a partire dal tema della salute e dell’ambiente”. Il Ddl, inoltre, “prevede che i siti militari e le aree addestrative permanenti siano assimilati ai siti industriali dismessi: è una prospettiva che desta notevoli preoccupazioni e che pare destinare all’oblio e allo sfregio definitivo intere porzioni dei circa trentamila ettari di territorio sardo attualmente in uso alla Difesa”.

Altro tema urgente è un “presunto piano di cui si legge sulla stampa per la realizzazione di una base di lancio per vettori suborbitali (progetto MR10) presso l’area Nike del Poligono di Quirra, che prevedrebbe l’impiego di migliaia di chili di propellenti criogenici (ossigeno liquido e metano): “Non siamo stati formalmente consultati: non ci è dato di sapere se l’attività prevista sia da configurarsi come esclusivamente civile/scientifica (legata ai fondi PNRR e alla filiera aerospaziale) o se presenti finalità di tipo dual-use o militare (propulsione tattica), se siano stati valutati i volumi di traffico e di emissioni inquinanti (CO2, particolato, eccetera) derivanti dai test e se questi siano compatibili con i calendari di sgombero e le attività civili dell’area. E’ di evidente gravità, se le notizie in nostro possesso fossero confermate, l’estromissione del Comipa dalla filiera consultiva/approvativa del progetto”; sullo stesso progetto non sono stati consultati neanche i Comandi militari.

E infine, si legge nella denuncia, il Comitato “per la prima volta nella sua storia è stato privato di uffici dedicati, costretto a riunirsi in contesti estemporanei e confidando sulla disponibilità degli uffici privati di alcuni dei suoi membri e dei propri mezzi per la stesura dei suoi documenti, per l’attività di comunicazione e di studio. Attività complicate dal fatto chei documenti che il Comipa riceve e studia sono coperti da riservatezza e segreto e non possono venir custoditi in ambienti condivisi da figure diverse da quelle autorizzate a visionarli”.

“A ciò si somma una diffusa disattenzione della politica regionale a coinvolgere il Comitato ascoltandone il parere in tutte le attività nelle quali ha competenze e potrebbe dare un importante contributo tecnico al confronto sui Tavoli con i delegati del ministero della Difesa, alla formazione delle posizioni politiche che assumeranno la Giunta e il Consiglio regionale in materia di servitù militari e alla valutazione dell’impatto di tali servitù sui territori nei quali incidono in un’ottica di armonizzazione e di tutela di amministrazioni pubbliche e di privati che da esse venissero limitati e danneggiati”.

E’ mancato, inoltre, il confronto con “alcuni parlamentari sardi che, pur interessandosi di questioni inerenti le servitù militari e avviando incontri e confronti a porte chiuse con i Comandi militari, non ritengono opportuno e necessario confrontarsi preventivamente con il Comitato. raccogliendo informazioni, dati e risultati derivanti da anni di lavoro e di studio, di ispezioni dei poligoni e degli altri siti asserviti, di ripetuti confronti con i Comandi militari sulle esercitazioni, il loro impatto sul territorio e i loro calendari di svolgimento, dando così l’impressione di ritenere sufficiente ascoltare le sole posizioni dei militari e non anche quelle di un organismo istituzionale come il Comipa”.

Da qui la richiesta: “Chiediamo un incontro urgente al presidente del Consiglio regionale e a tutti i capigruppo”.