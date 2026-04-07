Sanità, venerdì il ministro Schillaci a Cagliari. Faccia a faccia con la presidente Todde

Il nuovo appuntamento della Scuola di formazione politica promossa dai Riformatori Sardi in programma dalle 15,15 nella sala conferenze dell’hotel Holiday Inn.

Il ministro della Salute Orazio Schillaci sarà l’ospite politico, venerdì 10 aprile, dell’appuntamento centrale della Scuola di formazione politica promossa dai Riformatori Sardi in programma dalle 15,15 nella sala conferenze dell’hotel Holiday Inn. Ad aprire il pomeriggio di lavori, dopo i saluti istituzionali del Responsabile della Scuola, Umberto Ticca, sarà Franco Meloni, uno dei più autorevoli manager della sanità sarda, che dialogherà con la Presidente della Regione Sardegna, e assessora della Sanità ad interim, Alessandra Todde in un confronto pubblico sulla sanità sarda tra emergenze, nodi strutturali e soluzioni. Al centro del confronto anche il Manifesto della sanità, che, partito da Sassari nel corso della prima giornata della Scuola di formazione politica, sta arrivando in tutte le città che ospitano le giornate sula sanità inserite appunto nella cornice della Scuola.



E sarà sempre il Manifesto – strumento che poggia su scelte strategiche, territorio forte, reti ospedaliere e innovazione per un sistema sostenibile – il tema principale della tavola rotonda di metà pomeriggio. Coordinati sempre da Meloni, interverranno il Vicepresidente do Federsanità, Paolo Cannas, il Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Ugo Cappellacci, e il Direttore generale di Ares, Giuseppe Pintor. Chiuderà i lavori il Ministro della Salute Orazio Schillaci, in un dialogo con Pierpaolo Vargiu.