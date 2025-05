Sanità, Todde difende la riforma impugnata dal Governo: “I nostro atti totalmente legittimi”

“Mi sono confrontata in maniera serrata con l’avvocatura della Regione sulla legge di riorganizzazione della sanità. Per riuscire ad avere la posizione più forte in un atto che è totalmente legittimo, i legali mi hanno consigliato di rispettare i tempi rispetto al commissariamento, sia verso l’impugnazione del Governo, sia ovviamente per eventuali ricorsi”. Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ospite del programma “Zoom” sull’emittente locale Telesardegna, sulla legge di riorganizzazione della sanità isolana, impugnata dal Consiglio dei ministri nell’ultima seduta.

“Abbiamo lavorato per anticipare la legge sulla sanità rispetto alla Finanziaria – che pure è l’atto di legislatura più importante – perché siamo consapevoli come maggioranza che le cose in ambito sanitario non stiano funzionando – ricorda Todde -. Non lo diciamo noi, ma lo dicono quotidianamente i cittadini. Ce lo dice il 13% dei sardi che rinuncia alle cure, e ce lo dicono coloro che si lamentano delle liste d’attesa”. Per questo, una volta approvata la legge “e aver dato il termine di 45 giorni per i commissariamenti dei vertici sanitari, non sarebbe stato comprensibile all’esterno decidere di non rispettare quello stesso termine ed andare oltre”.

Sullo strappo del Pd che si è sfilato dalla riunione di giunta per la nomina dei commissari delle Asl, “capisco che arrivare a sintesi all’interno del primo partito della maggioranza non sia semplice – sottolinea Todde – e ovviamente rispetto la loro posizione. Allo stesso tempo però ribadisco che noi siamo sempre stati aperti rispetto alle proposte”. Ovviamente “abbiamo tutti necessità di migliorare il metodo, io stessa sono una persona che si mette sempre in discussione e il M5s mi sembra che abbia dato ampi margini di apertura su un tema che deve essere necessariamente condiviso. Ricordo che stiamo gestendo forse il tema più complesso per la nostra regione”.