Sanità, rinnovabili e nucleare, Todde difende l’azione della sua Giunta: “Fango, i fatti smentiscono le bugie”

“Le fake news non troveranno mai spazio nella nostra azione. Siamo al lavoro ogni giorno con trasparenza, coerenza e rispetto per i sardi”. Anche la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, interviene così sul “caso Bartolazzi”, con l’attribuzione all’assessore di frasi relative ai farmaci oncologici agli over 80 smentite in tarda mattina dallo stesso esponente della Giunta – “una frase travisata e manipolata fuori dal suo contesto, che non rappresenta il mio pensiero”– dopo la raffica di dichiarazioni del centrodestra ma anche del Pd, ovvero il principale partito della maggioranza.



“Si è voluto far credere ai sardi che questo governo regionale volesse coprire la Sardegna di pale eoliche – argomenta Todde – ma nessuna autorizzazione è stata concessa, da inizio legislatura a difesa di paesaggio, suolo e ambiente. Si è raccontato che volessimo portare sull’isola il deposito di scorie nucleari, mentre la nostra posizione è sempre stata netta e contraria alle scelte del governo nazionale che vuole mantenere la Sardegna schiava delle centrali a carbone”. E ancora: “Hanno insinuato che fossimo favorevoli a centrali nucleari in Sardegna: ho ribadito con fermezza che non accetteremo mai che la nostra terra ospiti centrali che producano scorie. Ci hanno accusato di essere contro la transizione ecologica, ma siamo il governo regionale che ha investito più risorse sulle comunità energetiche e autoconsumo. Lo dimostrano i fatti, non le chiacchiere”. Sul fronte sanità, “ci hanno accusato di immobilismo dopo pochi mesi – prosegue la governatrice -. La realtà è che abbiamo approvato centinaia di delibere per rimettere al centro il paziente e avviare un piano di riorganizzazione dei servizi sanitari. Abbiamo commissariato le asl per cambiare finalmente passo e dare le risposte concrete che si aspettano i cittadini”.



Oggi “hanno perfino mistificato le parole dell’assessore Bartolazzi sui farmaci antitumorali agli anziani, attribuendogli un significato completamente distorto, lontano anni luce dalla sua e nostra visione politica e dal nostro senso di umanità”. Mentre alcuni “sprecano tempo a raccontare menzogne spargendo fango e bugie – chiude Todde – questa mattina ero a Nuoro per presentare il nuovo corso di laurea in ‘Servizio sociale e innovazione’ del Dipartimento di scienze politiche e sociali dell’Università di Cagliari. Un progetto pensato per rafforzare i servizi sociali, formare nuove competenze e costruire solide connessioni con le comunità”