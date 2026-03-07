Sanità, nuova protesta davanti al Consiglio regionale: “Troppi sardi rinunciano alle cure”

Oltre mille persone alla manifestazione organizzata dai Comitati territoriali dell’isola per chiedere un’assistenza adeguata, soprattutto nei piccoli centri dell’interno

Mancano almeno 50 pediatri e 500 medici di base, così circa un sardo su tre si ritrova senza alcuna assistenza. Una situazione drammatica che i Comitati Sardi per la Sanità Pubblica hanno messo in evidenza davanti al palazzo del Consiglio regionale ,in via Roma, a Cagliari. Oltre mille persone si sono date appuntamento davanti alla Basilica di Bonaria per poi procedere in corteo sino alla sede istituzionale. Sono arrivate dalla Gallura e dalla Barbagia, dall’Oristanese e dall’Ogliastra, dal Sulcis Iglesiente e da ogni angolo dell’isola per rivendicare il sacro diritto a una sanità per tutti. Presente Daniela Falconi, sindaca di Fonni e presidente dell’Anci, con una trentina di suoi colleghi in rappresentanza di diversi territori, e la Cgil pensionati e funzione pubblica. Lo stesso sindacato che ieri, nel corso di un incontro, attraverso il segretario generale Fausto Durante, aveva attaccato duramente la giunta regionale sul fronte sanità, chiedendo una svolta immediata.

Alessandro Rosas, di Terralba, al microfono ha ricordato: “Siamo qui per le persone fragili, per gli anziani che hanno voce. Ma anche per i nostri figli affinché in futuro abbiano una sanità migliore. Per il momento, però, registriamo bambini senza pediatra, pazienti senza medico di base e liste d’attesa lunghissime che costringono circa il 20 per cento dei cittadini a rinunciare alle cure perché non possono permettersi di andare in una struttura privata”.

Una precisazione: “Questa manifestazione non è contro qualcuno ma è per stimolare chi ci governa. Chiediamo un piano socio-sanitario per tre anni, il reclutamento di medici e infermieri, andando a cercarli anche all’estero. Noi vogliamo creare un ponte con le istituzioni, sapendo che spetta alla politica intervenire, noi siamo semplici cittadini. Chiediamo solo rispetto per chi soffre e non può curarsi o deve affrontare lunghi viaggi per farlo, rispetto per chi lavora nella sanità. La Sardegna non è una periferia sanitaria, è una Regione Autonoma“.

Tra le storture evidenziate dai Comitati un peso specifico importante lo hanno le liste d’attesa. Per loro, infatti, avrebbero una sorta di effetto “pedagogico” perché abituerebbero i cittadini a fare a meno del servizio sanitario pubblico e, per chi si trova in condizioni economiche dignitose, di spingerlo verso il privato. “Con il risultato – scrivono in una nota – di una negazione evidente del diritto costituzionale alla salute e alle cure”.