Liste d’attesa, carenza di medici e servizi nel Medio Campidano, Todde: “Rilanciamo la sanità territoriale”

La presidente durante la Conferenza sociosanitaria rilancia il confronto con sindaci e sindacati e punta su una riorganizzazione più mirata del sistema sanitario regionale.

Liste d’attesa, carenza di medici, accesso ai servizi: la sanità nel Medio Campidano prova a cambiare passo, tra segnali di miglioramento e criticità ancora aperte. Il punto è stato fatto a Sanluri, negli spazi della Sala Teatro del Parco culturale degli Scolopi, durante la Conferenza sociosanitaria che ha riunito amministratori, sindacati e vertici del sistema sanitario regionale. A tracciare il quadro è stato il direttore generale della Asl 6 Medio Campidano, Antonio Lorenzo Spano, che ha evidenziato alcuni risultati: tra i più rilevanti, la riduzione dei tempi di attesa per le commissioni invalidità, passati da 500 a 13 giorni. Avviata anche la sperimentazione sul Cup, con l’introduzione di recall e liste dinamiche, un modello destinato a essere esteso a livello regionale.

Sul fronte degli investimenti, confermato il finanziamento ponte da nove milioni di euro per completare il nuovo ospedale di San Gavino, mentre prosegue il lavoro sulla rete territoriale e sull’organizzazione dell’assistenza primaria. Al centro del confronto, però, resta soprattutto la tenuta complessiva del sistema. La presidente della Regione Alessandra Todde ha ribadito che il nodo principale è la medicina territoriale.

“Liste d’attesa, nuovo ospedale, emergenza-urgenza sono temi prioritari, ma la partita più importante si gioca sul territorio. Medici di medicina generale, servizi di prossimità e organizzazione dell’assistenza sono il cuore del sistema”, ha detto. Per rafforzare la presenza dei medici nei territori più fragili, la Regione ha previsto nuovi incentivi economici. “Abbiamo appena pubblicato un nuovo bando per i medici di base, prevedendo un incentivo di 2000 euro al mese per le sedi disagiate più altri 1.700 in caso di adesione ad un’AFT: si tratta di leve importanti, che consentono di arrivare fino a 3.700 euro mensili in più per i medici che decidono di operare in determinati contesti”.

Una misura che, secondo la presidente, da sola non basta. “Ma il tema non è solo economico. Dobbiamo rendere questi territori realmente attrattivi, lavorando con i sindaci su servizi, spazi e condizioni di lavoro”. Tra le criticità affrontate anche la gestione dell’emergenza-urgenza e dei pronto soccorso, soprattutto dopo il superamento dei gettonisti. “Stop ai concorsi piatti per tutta la Sardegna. Non tutti gli ambiti hanno le stesse esigenze. Oggi rischiamo di assumere professionisti e collocarli dove non servono, mentre le aree più fragili restano scoperte. Serve una redistribuzione più efficace, basata su criteri chiari”.

Un altro nodo riguarda l’accessibilità ai servizi sanitari, soprattutto nelle aree interne. “Il tema dei trasporti è centrale. Dobbiamo sviluppare soluzioni come il taxi sociale e rafforzare gli strumenti di facilitazione digitale, per aiutare i cittadini a orientarsi nel sistema sanitario e raggiungere le strutture”. Sul fronte delle liste d’attesa, il Medio Campidano diventa laboratorio di nuove soluzioni. “Nel Medio Campidano stiamo sperimentando un nuovo modello organizzativo, con liste dinamiche e un sistema più efficiente. L’obiettivo è arrivare a una gestione regionale uniforme, migliorando l’utilizzo delle risorse e la qualità del servizio”.

Tra gli interventi strategici resta quello del nuovo ospedale di San Gavino, con consegna prevista entro il 2027. “Siamo fortemente determinati a portare a compimento quest’opera, per questo abbiamo finanziato un prestito ponte di nove milioni di euro resosi necessario in attesa dell’ulteriore tranche di fondi ministeriali”. La conferenza è stata anche l’occasione per ribadire il metodo che la Regione intende adottare: confronto continuo con territori e parti sociali e monitoraggio costante dei dati. “Partecipare, sia come Presidente sia come assessora della Sanità, a incontri di questo tipo non è una concessione, ma un dovere”, ha sottolineato Todde. “Il confronto deve essere onesto e fondato su numeri verificabili. Solo così possiamo costruire politiche efficaci e realmente orientate ai cittadini”.