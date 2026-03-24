Sanità nei piccoli centri, la proposta di Orizzonte Comune in Consiglio: 60 milioni anti-spopolamento

La norma prevede incentivi per medici e operatori, ma anche interventi su casa e servizi per favorire la permanenza.



Spezzare il legame tra carenza di servizi sanitari e spopolamento nei piccoli centri: è questo l’obiettivo della proposta di legge presentata dal gruppo Orizzonte Comune in Sardegna, che punta a istituire un Piano regionale per la tutela e il rilancio dei servizi sanitari nei comuni marginali. Il testo è stato illustrato in conferenza stampa dai consiglieri regionali Sandro Porcu, Salvatore Cau e Lorenzo Cozzolino, insieme all’assessore Franco Cuccureddu. Il piano prevede uno stanziamento complessivo di 60 milioni di euro per il triennio 2026-2028.

L’idea di fondo è superare le politiche adottate finora, basate soprattutto su incentivi economici temporanei, che non hanno garantito una presenza stabile di medici e pediatri nei territori più fragili. La proposta mira invece a rendere questi contesti non solo luoghi di lavoro, ma anche luoghi in cui scegliere di vivere.

Le misure intervengono quindi sulle condizioni complessive della vita: sono previsti contributi per l’abitazione — dall’affitto al mutuo fino all’acquisto e ristrutturazione della prima casa —, sostegni per gli ambulatori attraverso immobili concessi gratuitamente o rimborsi sui canoni, e voucher annuali per i servizi alle famiglie degli operatori sanitari.

Il piano riguarda circa 150 comuni classificati come marginali e non ha carattere generalizzato. Per accedere alle misure, i territori dovranno essere riconosciuti come aree periferiche o ultra periferiche nell’ambito della Strategia nazionale per le aree interne, avere meno di 10 mila abitanti e registrare fenomeni di spopolamento da almeno vent’anni. Sono inclusi anche i centri con presidi ospedalieri in zone particolarmente disagiate.

I beneficiari saranno medici di medicina generale, pediatri e personale sanitario ospedaliero che lavorano o decidono di trasferirsi in queste aree. Gli incentivi saranno progressivi, legati alla durata della permanenza e al livello di radicamento sul territorio, premiando ad esempio chi sceglie di stabilirsi in modo stabile rispetto a soluzioni temporanee.