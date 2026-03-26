Sanità, incontro Todde-sindacati: “Criticità, ma ci sono miglioramenti”. La Cgil: “La mobilitazione prosegue”

Dal Pnrr alla medicina territoriale, Todde presenta i dati sull’avanzamento delle riforme. La Cgil: “Serve un cambio di passo nella gestione del sistema”. Per la Cisl restano “criticità rilevanti”.



Un sistema che mostra “segnali di miglioramento” ma che continua a fare i conti con criticità strutturali. È su questo equilibrio che si è sviluppato il confronto tra la presidente della Regione Alessandra Todde e i sindacati confederali sullo stato della sanità in Sardegna.

Durante l’incontro, inserito nel percorso previsto dal protocollo siglato nell’agosto 2025, la presidente ha illustrato i dati aggiornati su riforme e investimenti, dal Pnrr alla medicina territoriale, dal personale alle liste d’attesa. “La prima buona notizia è che raggiungeremo il target del Pnrr su case e ospedali di comunità”, ha detto, indicando l’obiettivo del completamento entro giugno 2026 e l’attivazione di nuovi servizi e 320 posti letto. Sul territorio resta aperto il tema della carenza di medici di base, con incentivi e bandi per le sedi disagiate. “Dobbiamo intervenire sui territori più fragili lavorando insieme ai sindaci e costruendo ulteriori leve di incentivazione”.

Più complesso il quadro sull’emergenza-urgenza e sugli organici. “Il miglioramento nel medio periodo è legato all’attivazione dei posti letto territoriali”, ha spiegato Todde, mentre sul personale ha parlato di una inversione di tendenza con nuove assunzioni tra infermieri, medici e operatori socio-sanitari: “Non è sufficiente rispetto alle carenze strutturali, ma la tendenza è cambiata”. Sul fronte delle liste d’attesa e del Cup, la Regione punta su un maggiore controllo e su una gestione più uniforme. “I responsabili delle liste devono essere dirigenti sanitari e il monitoraggio è mensile”. Le prenotazioni sono aumentate del 27% in un anno, mentre la capacità di risposta resta stabile. “Il sistema sta reggendo l’aumento della domanda, ma dobbiamo intervenire sulle prestazioni programmabili”.

Tra i dati evidenziati anche il superamento dei target sull’assistenza domiciliare e gli investimenti sulla digitalizzazione. “Un risultato che dimostra la capacità del sistema di raggiungere gli obiettivi”. In parallelo proseguono i cantieri ospedalieri e il progetto della terapia intensiva pediatrica al Brotzu, con apertura prevista entro il 2026: “È un investimento sulle competenze oltre che sulle strutture”. Resta però un quadro disomogeneo, soprattutto sulla spesa specialistica e sulla capacità dei territori di utilizzare le risorse. “Dobbiamo migliorare il coordinamento e la capacità amministrativa dei territori”. La presidente ha insistito sulla necessità di un confronto strutturato con le parti sociali: “Questa è una base di discussione. Il confronto implica che ci indichiate le parti da integrare e gli aspetti da approfondire”. E ancora: “Vogliamo un confronto strutturato basato sui dati e non sulle percezioni, capace di incrociare le vostre sollecitazioni e migliorare le risposte del sistema sanitario e socio-sanitario regionale”.

Una lettura che non convince i sindacati. “L’incontro di oggi sul tema della sanità ha avuto un carattere interlocutorio e non pienamente soddisfacente”, ha commentato il segretario della Cgil Sardegna Fausto Durante. “Secondo quanto affermato stamattina sembra che ci siano timidi segnali di miglioramento del quadro generale – ha detto il segretario – ma non sono tali da modificare il nostro giudizio: occorre uno scatto in avanti e un cambio di passo nella gestione della sanità”. Per la Cgil restano quindi confermate le ragioni della mobilitazione già annunciata, mentre prosegue il confronto con le altre sigle sindacali.

“Gli interventi avviati rappresentano un passo importante, ma restano criticità rilevanti. È necessario accelerare e rafforzare le azioni in campo, mantenendo al centro i bisogni dei pazienti e le condizioni di lavoro del personale”, ha detto il segretario generale della Cisl sarda, Pier Luigi Ledda. Il sindacato chiede di dare continuità e stabilità ai reclutamenti, piena attuazione della contrattazione e procedere con la nomina degli incarichi oltre a garantire piena attuazione degli istituti contrattuali. Positivi gli sviluppi sulla rete territoriale – tra ospedali di comunità, riabilitazione e assistenza domiciliare – ma resta da consolidare il raccordo tra ospedale e territorio, rafforzando la medicina di prossimità e i percorsi di presa in carico. La Cisl ribadisce inoltre la necessità di un confronto sindacale continuo e diffuso in tutti i territori e nelle aziende sanitarie, garantendo così una modalità continuativa di relazione, non limitata a momenti episodici e il pieno coinvolgimento delle parti sociali nei processi decisionali. “Il livello regionale deve accompagnarsi a una reale capacità di confronto nei territori – sottolinea la Cisl – perché è lì che le decisioni producono effetti concreti per lavoratori e cittadini”.