Sanità in crisi, dopo la protesta i comitati accolti in Consiglio. Todde: “Serve tempo per invertire la rotta”

Delegazione da tutta l’isola ricevuta in Consiglio regionale alla presenza anche del presidente dell’Assemblea, Piero Comandini. Al centro del dibattito carenza di medici, ospedali territoriali e progetti del Pnrr.

Le difficoltà della sanità sarda sono note e affondano le radici nel passato, anche recente. Ora bisognerà valutare l’impatto delle azioni portate avanti dalla Giunta in questi mesi per provare a invertire la rotta. È il senso dell’intervento della presidente della Regione, Alessandra Todde, nel corso del confronto con una delegazione dei comitati arrivati questa mattina da tutta l’Isola a Cagliari, insieme a numerosi sindaci, per protestare davanti al Consiglio regionale sulla situazione drammatica della sanità pubblica in Sardegna. L’incontro è avvenuto nella sede del palazzo di via Roma alla presenza anche del presidente dell’assemblea Piero Comandini, dei capigruppo consiliari e dalla presidente della commissione Sanità Carla Fundoni. Todde – che è anche assessora alla Sanità a interim – ha chiuso l’incontro: “Il passato è noto e sappiamo cosa sta accadendo – ha detto –. Dobbiamo misurare i risultati delle azioni che stiamo mettendo in campo. In questi mesi abbiamo inserito nuovi medici di medicina generale: ne mancavano 560 e ora ne mancano 502. È una goccia ma è comunque un passo avanti”. Todde ha ricordato anche gli incentivi previsti per coprire le sedi più difficili: “Offriamo duemila euro al mese in più ai medici che accetteranno di lavorare in una delle cento sedi disagiate individuate”. Sul fronte dell’assistenza territoriale la presidente ha citato i progetti finanziati con il Pnrr: “Stiamo lavorando su ospedali di comunità e case della salute. A giugno 2026 avremo 46 case della salute pronte e almeno 11 ospedali di comunità su 13”.

“Ho molto apprezzato il vostro senso di responsabilità, non scontato, che vi fa onore – ha detto Comandini rivolgendosi ai rappresentanti dei comitati –. Ricevuta la vostra richiesta abbiamo subito calendarizzato l’incontro per un confronto necessario. Il dialogo non è mai mancato e si coglie la vostra volontà, da cittadini maturi, di collaborare con le istituzioni, a partire dalla commissione Sanità che ritengo l’interlocutore primario”. Durante il confronto i rappresentanti dei comitati hanno ribadito le preoccupazioni per le criticità del sistema sanitario regionale. “Abbiamo più volte stemperato il clima ma la situazione della sanità pubblica sta degenerando – ha affermato Alessandro Rosas, presidente del coordinamento dei comitati –. Siamo qui per difendere la sanità pubblica e mantenere con voi un canale di dialogo proficuo”. Il medico Francesco Carta, coordinatore del gruppo di studio dei comitati, ha sottolineato la necessità di un intervento più organico: “Serve un programma sociosanitario perché le strutture sono male organizzate. E bisogna rafforzare la prevenzione, perché i sardi devono ammalarsi di meno”.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti anche diversi rappresentanti territoriali dei comitati. Elena Zidda, da Nuoro, ha denunciato la situazione dell’ospedale San Francesco: “I pazienti ultra sessantenni con frattura del femore non vengono operati entro 24 ore ma spesso vengono trasferiti in altri ospedali della Sardegna, soprattutto a Olbia”. Tra gli altri interventi anche quelli di Alfio Desogus per l’area di Cagliari, Silvio Manca per l’Alto Oristanese e Giovannino Sanna per Sos Barbagia, che ha segnalato le difficoltà del presidio sanitario di Sorgono: “Nel pronto soccorso ci sono appena due medici e la chirurgia lavora solo quattro giorni alla settimana”.

La presidente della commissione Sanità Carla Fundoni ha ricordato l’impegno della Regione nel gestire una crisi che, ha detto, dura da anni. “Ben vengano confronti e anche critiche – ha spiegato – ma la situazione della sanità sarda è nota da tempo e finora abbiamo tamponato le emergenze. Ora dobbiamo affrontare in modo strutturale il tema della sanità territoriale e lo faremo anche con il supporto della rete delle farmacie per offrire servizi più vicini ai cittadini”.