Sanità, il ministro Schillaci a Cagliari: “Inaccettabili i divari nelle cure tra i territori”

Dal Pnrr alla telemedicina, il ministro della Salute chiede un sistema capace di ridurre i divari. In Sardegna confronto anche su dati, prevenzione e ruolo di Ares.



“Ancora oggi ci sono troppe disparità tra regione e regione, tra Nord e Sud, e questo è inaccettabile perché le aspettative di vita o la possibilità di avere una prestazione non possono certo dipendere dal posto di residenza di un singolo cittadino. L’innovazione tecnologica in sanità è un capitolo importante del Pnrr, insieme a quello della medicina territoriale. L’insularità non può essere uno svantaggio in termini di servizio sanitario erogato, tutti devono avere lo stesso livello di cure. Vogliamo modernizzare il sistema e, attraverso un dialogo costante con le regioni, migliorare il servizio. Il nuovo assessore? Mi auguro sarà sardo”. Con queste parole il ministro della Salute Orazio Schillaci è intervenuto a Cagliari, nel corso dell’appuntamento centrale della scuola di formazione politica promossa dai Riformatori Sardi, che a fine anno ospiterà gli Stati generali della sanità digitale, come annunciato dal presidente della commissione Affari sociali della Camera Ugo Cappellacci.

Il ministro ha poi richiamato il ruolo del servizio sanitario nazionale e il tema della prevenzione: “Il servizio sanitario nazionale non è solo importante ma è anche visto come un punto di riferimento in tutto il mondo. Soprattutto – ha proseguito il Mministro in un dialogo a tutto campo con Pierpaolo Vargiu – ha posto per primo quelle fondamenta che dopo 47 anni sono ancora attuali: la gratuità delle cure e l’attenzione agli indigenti. Nel frattempo sono cambiate tante cose, viviamo in un’epoca di grandi trasformazioni. Oggi si curano malattie che fino a poco tempo fa erano incurabili e l’Italia è la seconda nazione più longeva al mondo: la Sardegna e i suoi centenari studiati da tutti i sistemi sanitari, ne sono un esempio. Far sì che gli italiani non si ammalino e offrire le migliori possibilità di cure restano punti fermi. Dobbiamo puntare sulla sostenibilità del sistema, facendo diventare la prevenzione il pilastro della sanità”. Sul fronte delle liste d’attesa, Schillaci ha richiamato la nuova piattaforma di monitoraggio: “Abbiamo fatto una legge: saranno disponibili nel giro di un mese sul sito di Agenas i risultati regione per regione, questo permette finalmente di avere in tempo reale un aggiornamento prestazione per prestazione e trovare insieme alle regioni delle soluzioni. Governo e regioni devono collaborare”.

Ad aprire i lavori della scuola è stato Franco Meloni, in un confronto con la presidente della Regione e assessora alla Sanità ad interim Alessandra Todde. Nel dibattito sono stati affrontati i nodi del sistema sanitario sardo, dalla necessità di coordinare meglio i dati alla spesa sanitaria, dal ruolo di Ares alla sfida degli ospedali di comunità e del Pnrr, fino alla prevenzione come leva per migliorare la qualità della vita e contenere i costi.

Nel corso della tavola rotonda coordinata da Meloni è stato presentato anche il manifesto della sanità, nato a Sassari nella prima giornata della scuola e ora portato nelle altre città che ospitano gli appuntamenti dedicati al tema. Al centro del confronto il modello di sistema fondato su territorio forte, reti ospedaliere e innovazione, con gli interventi di Giuseppe Pintor, Antonio Lorenzo Spano, Paolo Cannas e dello stesso Cappellacci. “Il clima di collaborazione in Commissione – ha detto il presidente della Commissione Affari sociali – ha permesso di approvare provvedimenti come la legge sugli screening per il diabete in età pediatrica, le norme per la cura dell’obesità e l’estensione delle fasce d’età per gli screening relativi al tumore alla mammella. Guardiamo anche a sfide come la sanità digitale che soprattutto in territori come il nostro può aiutare a superare il divario geografico”, ha concluso Cappellacci.