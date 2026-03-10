Sanità e nomine: gli ex direttori generali Asl Cagliari e Olbia e di Areus fanno ricorso al Consiglio di Stato

Tidore, Acciaro e Bettelini impugnano le nomine dei nuovi manager delle aziende sanitarie dopo la sentenza della Corte costituzionale sul commissariamento.
Non si ferma la battaglia legale degli ex direttori generali delle Asl commissariati con la riforma della sanità sarda. Marcello Tidore, ex manager dell’azienda sanitaria di Cagliari, ha presentato oggi un ricorso straordinario al presidente del Consiglio di Stato per chiedere l’annullamento della nomina di Aldo Atzori a direttore generale della Asl 8 di Cagliari, deliberata dalla Giunta regionale il 22 febbraio scorso. Stessa decisione per Marcello Acciaro (per la nomina di Antonio Irione a Olbia) e l’ex dg dell’Areus Simonetta Cinzia Bettelini.
Tidore, assistito dalle avvocate Matilde Mura e Giulia Atzori, basa il ricorso sulla sentenza della Corte costituzionale che il 23 dicembre 2025 ha dichiarato illegittimo l’articolo 14 della legge regionale 8 del 2025 sulla riorganizzazione del sistema sanitario. Quella norma aveva disposto il commissariamento straordinario delle aziende sanitarie sarde, determinando la “decadenza anticipata” di Tidore, il cui contratto quinquennale sarebbe dovuto scadere il 31 dicembre 2026.
Secondo la difesa, la Regione Sardegna avrebbe eluso il giudicato costituzionale: invece di reintegrare Tidore dopo la caduta della norma ritenuta illegittima, l’amministrazione ha dichiarato il posto “vacante”, procedendo alla nomina di Atzori. Nel ricorso si sostiene che, venuta meno la causa legale di risoluzione del contratto – cioè il commissariamento – il contratto originale di Tidore debba considerarsi “pienamente valido ed efficace”.
Tidore contesta anche “vizi di motivazione” nella scelta del nuovo direttore generale, sottolineando come la delibera regionale utilizzi una “formula identica” per tutte le nomine senza esplicitare i criteri di preferenza tra i candidati idonei. Nel ricorso viene inoltre evidenziata la differenza tra i curricula dei due manager: Tidore richiama la propria esperienza come direttore generale della sanità regionale e alla guida della Asl 8, mentre Atzori avrebbe ricoperto il ruolo di vertice solo come commissario straordinario nell’ambito della riforma contestata.
Nel documento è stata presentata anche “un’istanza di sospensione cautelare” della nomina di Atzori. La difesa evidenzia il rischio di “un danno grave e irreparabile”, legato non solo alla perdita del compenso ma anche al possibile pregiudizio per il prestigio professionale e curriculare, elementi considerati fondamentali per partecipare alle future selezioni nazionali dei direttori generali.