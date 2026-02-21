Sanità, al Brotzu nuovo Obi e Aferesi potenziata. Todde: “Meno attese e terapie sempre più avanzate”

Investimento da un milione di euro per rafforzare l’emergenza-urgenza e le cure innovative, in particolare per i giovani talassemici

Al “San Michele” di Cagliari entrano in funzione il nuovo reparto di Osservazione breve intensiva del Pronto soccorso e il rinnovato Servizio di Aferesi. A inaugurarli è stata la presidente della Regione e assessora ad interim alla Sanità, Alessandra Todde, insieme al direttore generale dell’Arnas “G. Brotzu” Maurizio Marcias, ai vertici dei reparti e ai direttori di struttura.

“Con l’attivazione dell’Oni e il potenziamento del Servizio di Aferesi rafforziamo in modo concreto la rete dell’emergenza-urgenza, riducendo i tempi di attesa dei ricoveri e, quindi, la pressione sui reparti. Inoltre, con il Servizio di Aferesi investiamo sulle strutture logistiche moderne per ampliare l’uso delle terapie più innovative a sempre più giovani sardi”, ha dichiarato Todde. “È un risultato importante che coniuga appropriatezza organizzativa, qualità clinica e diritto alla cura. Ci avviciniamo a un obiettivo impensabile fino a poco tempo fa: evitare ai giovani pazienti talassemici di effettuare trasfusioni periodiche”.

Gli interventi, avviati nel dicembre 2024, hanno comportato un investimento di circa un milione di euro e rafforzano l’offerta del principale ospedale regionale. Il nuovo Obi, che fa capo al Pronto soccorso diretto da Fabrizio Polo, dispone di sei posti letto, destinati ad aumentare nei prossimi mesi. L’area consente di trattenere i pazienti per un periodo di osservazione clinica monitorata, evitando ricoveri impropri e alleggerendo la pressione sui reparti di degenza. Uno strumento organizzativo che punta a migliorare la gestione dei flussi e la sicurezza delle cure.

Parallelamente è stato rinnovato il Servizio di Aferesi, afferente al Centro di Immunoematologia e Trasfusionale guidato da Giulia Fadda. La struttura è stata adeguata agli standard più avanzati e consolida un’attività strategica: dalla plasmaferesi terapeutica alla raccolta di cellule staminali per le terapie Car-T e per la terapia genica. “L’Obi rappresenta un tassello strategico nella riorganizzazione dei percorsi di emergenza-urgenza: consente una gestione più efficiente dei tempi di attesa dei ricoveri, riduce la pressione sui reparti di degenza e aumenta la sicurezza clinica”, ha spiegato il direttore generale Marcias. “Parallelamente, il potenziamento del Servizio di Aferesi consolida il ruolo dell’Azienda nell’ambito delle terapie ad alta complessità. Sono investimenti mirati che qualificano ulteriormente la nostra offerta assistenziale, riducono la mobilità sanitaria e rafforzano la capacità del sistema regionale di garantire prestazioni di alta specialità ai cittadini sardi”.

In particolare, la raccolta di cellule staminali per la terapia genica rappresenta una prospettiva concreta per i giovani pazienti talassemici. Le cellule vengono prelevate in Sardegna e inviate in centri altamente specializzati negli Stati Uniti o in Scozia per essere ingegnerizzate, quindi reinfuse nel paziente. Un percorso che può portare alla regressione della malattia fino all’interruzione delle trasfusioni periodiche. Sono già due i giovani pazienti sottoposti a raccolta di cellule staminali per la terapia genica, uno proveniente da Ozieri e uno da Carbonia, e altri trattamenti sono in programma.