Si va verso la realizzazione del nuovo ospedale di San Gavino. È stato firmato il contratto con cui l’Ats ha affidato alla società Inso, aggiudicataria dell’appalto, l’esecuzione dei lavori. “Stiamo mantenendo gli impegni con il territorio i sardi devono poter ricevere le cure in strutture moderne e adeguate – ha commentato il governatore Christian Solinas – San Gavino Monreale e il Medio Campidano attendono da tempo risposte e oggi diamo un segnale”.

La struttura, finanziata per 68 milioni di euro, sorgerà in un’area attigua al vecchio ospedale e avrà uno sviluppo in prevalenza orizzontale. Fra le caratteristiche principali, la suddivisione in tre blocchi. Distaccati dall’ospedale, invece, gli edifici che ospiteranno l’asilo nido e la Centrale tecnologica. “Abbiamo compiuto un passo fondamentale per la realizzazione di un’opera necessaria per il Medio Campidano e di grande importanza per tutte le aree circostanti”, ha aggiunto l’assessore della Sanità Mario Nieddu. Una battaglia, ha ricordato l’assessore dell’Ambiente Gianni Lampis “lunga oltre vent’anni. Era il 1997 quando fu stilata la prima relazione in cui si rappresentava l’esigenza di dare al territorio del Medio Campidano una nuova struttura ospedaliera”.

[Nelle foto: il progetto del nuovo ospedale]