Salva casa, via libera dalla Commissione urbanistica. Opposizioni astenute annunciano battaglia in aula

Il campo largo in Sardegna tira dritto sul recepimento parziale del “salva casa“, nel giorno dell’ennesimo richiamo del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che oggi ha invitato Giunta regionale e Consiglio ad “adeguare la normativa edilizia per giovani e lavoratori”. Nel pomeriggio il disegno di legge messo a punto dall’assessore agli Enti locali, Francesco Spanedda – e limato dopo diversi incontri in maggioranza – ha incassato il via libera dalla commissione Urbanistica, con il provvedimento che approderà in aula per il dibattito ai primi di giugno. Astenute le opposizioni, che però annunciano già battaglia in aula a suon di emendamenti, e hanno chiesto tutti i dieci giorni previsti dal regolamento per redigere la relazione al testo: “Ci siamo astenuti perché alcune modifiche che abbiamo chiesto al disegno di legge non sono state accolte – spiega alla ‘Dire’ Antonello Floris, consigliere regionale di Fdi e relatore di minoranza -. Modifiche che tra l’altro sono le stesse richieste dalle reti delle professioni e anche dal Consiglio delle autonomie locali”. Se le richieste arrivano da tre organismi differenti, argomenta ancora Floris, “e coincidono, significa che sono sollecitazioni corrette, verso l’obiettivo di riqualificare il patrimonio edilizio esistente. Ecco perché abbiamo deciso come opposizione di fare nostre le osservazioni, e le presenteremo in aula”.

All’attacco del centrosinistra anche Michele Ennas, segretario regionale della Lega: “Bene ha fatto il ministro Salvini a richiamare la Regione al recepimento della norma nazionale. Sembra che l’intento della giunta Todde non sia varare norme per la Sardegna, ma alimentare una contrapposizione perenne con il governo”. Il ministero, ricorda Ennas, “ha rinnovato la disponibilità dei propri uffici per interlocuzioni tecniche. E dopo i richiami del Cal e di diverse reti delle professioni, non si capisce perché i sardi debbano essere privati di usufruire appieno di una norma che da tutti è ritenuta uno strumento innovativo sul tema”.