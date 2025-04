Salva casa, l’Anci alla Giunta: “Apriamo un grande tavolo per discutere di urbanistica e cambiamo le norme vecchie”

“In Sardegna occorre che sull’urbanistica si apra un grande tavolo, perché di provvedimenti ‘salva casa‘ ne abbiamo già visti tanti nel corso degli anni. Abbiamo necessità che si rivedano norme ormai vecchie, e, visto che la società è cambiata, serve pensare a un’isola proiettata al futuro”. Così Daniela Falconi, presidente di Anci Sardegna, convocata oggi in audizione nella commissione Urbanistica del Consiglio regionale sardo sul disegno di legge della giunta che recepisce il decreto “Salva casa”.

Un provvedimento, quello nazionale, che per la sindaca di Fonni è “molto tarato sulle grandi città del nord Italia, scontando quindi una posizione secondo noi molto ideologica. Ecco perché la legge regionale deve essere anche l’occasione per aprire un grande cantiere di rinnovamento legislativo. Speriamo che avvenga al più presto”. Sul rischio che la legge della giunta venga impugnata dal governo- legato al fatto che il recepimento del decreto nazionale è solo parziale- Falconi non nasconde la preoccupazione: “Ormai è un rischio per quasi tutte le leggi che vengono approvate in Sardegna – ricorda -. Ovviamente c’è il timore che vengano avviati dei lavori all’interno dei nostri Comuni e degli uffici tecnici, creando false aspettative sui cittadini che poi vengono disattese da un’eventuale un’impugnazione”.