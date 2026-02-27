Sabato a Cagliari la mobilitazione contro i 41-bis nell’Isola. Todde: “Scelta sproporzionata e calata dall’alto”

Alla manifestazione hanno aderito cittadini, partiti politici, associazioni, sindacati, realtà produttive, culturali e del mondo studentesco. Il Consiglio provinciale di Nuoro si riunirà in forma pubblica nella stessa piazza.

L’appuntamento è sabato 28 febbraio alle 11 in piazza Palazzo, nel cuore di Cagliari, davanti alla sede della Prefettura: la mobilitazione contro “la nuova servitù carceraria“, come è stata definita dai promotori, è stata lanciata dalla presidente della Regione Alessandra Todde “contro la decisione del Governo di destinare all’Isola tre dei sette istituti penitenziari italiani esclusivamente dedicati al regime di 41-bis”.

Al centro della protesta, una scelta ritenuta “sproporzionata e calata dall’alto – ha sottolineato Todde – che assegna alla Sardegna quasi la metà del sistema nazionale di massima sicurezza, senza un adeguato confronto istituzionale e senza una valutazione pubblica degli impatti sociali ed economici. Non è in discussione la lotta alla criminalità organizzata, ma il principio di equità e di rispetto dell’autonomia speciale”.

Adesione da oltre cento sindaci

Tra le richieste che saranno formulate: “la sospensione delle decisioni esecutive, l’apertura di un tavolo Stato-Regione e criteri nazionali equi nella distribuzione delle strutture di massima sicurezza. La Sardegna non chiede privilegi. Chiede rispetto”, così il coordinamento che ha organizzato la mobilitazione alla quale è attesa la partecipazione del presidente del Consiglio Regionale, partiti, comitati e oltre un centinaio di sindaci. E nelle ultime ore cresce ancora la partecipazione di cittadini, partiti politici, associazioni, sindacati, realtà produttive, culturali e del mondo studentesco.

In Consiglio regionale un ordine del giorno contro il piano del Governo

Intanto il Consiglio regionale ha approvato pochi giorni fa un ordine del giorno con cui si esprime contrarietà netta al trasferimento di massa di detenuti in regime di 41 bis nelle carceri dell’Isola; il documento, primo firmatario Roberto Deriu, capogruppo del Pd, è stato approvato con 33 voti favorevoli, due contrari e nove astensioni. Il testo rappresenta la sintesi delle tre mozioni discusse in Aula e impegna il Parlamento non solo a rivedere la norma sull’insularità, ma anche a sospendere eventuali iniziative volte a una redistribuzione straordinaria di ulteriori detenuti 41 bis negli istituti penitenziari sardi. In base all’articolo 51 dello Statuto speciale, sarà trasmesso direttamente al Parlamento con procedura rafforzata.

Giuseppe Ciccolini convoca il consiglio provinciale in piazza Palazzo

In occasione della manifestazione, il Presidente della Provincia di Nuoro, Giuseppe Ciccolini, ha convocato in forma straordinaria il Consiglio provinciale proprio in piazza Palazzo: la scelta di riunire il Consiglio provinciale fuori dalla sede istituzionale e in forma pubblica rappresenta un atto chiaro e consapevole: “affermare la presenza e il ruolo dell’Ente – si legge in una nota dell’ente – su una questione che coinvolge direttamente il territorio e la comunità nuorese”.