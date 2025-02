Riordino della sanità, settimana decisiva: maratona in Aula per approvare la legge. La Giunta presenterà 15 emendamenti

Il Consiglio regionale si prepara a trasformare in legge il ddl 40 sulla riorganizzazione del sistema sanitario, dopo una settimana di lavori in Aula. La maggioranza, nel corso di un vertice, ha definito gli ultimi dettagli, come annunciato dal presidente dell’Assemblea, Piero Comandini. “Il clima è molto sereno, c’è condivisione piena”, ha commentato l’assessore alla Sanità, Armando Bartolazzi, confermando che la Giunta presenterà circa quindici emendamenti, per dettagliare meglio le azioni da intraprendere sul territorio, come la riattivazione degli ospedali e la salute mentale.

Bartolazzi ha specificato che uno dei punti cruciali riguarda Ares: “Il problema dovrà essere sicuramente preso in considerazione nel momento in cui finisce la liquidazione di Ats, questa è una fase critica”. Resta inoltre la scelta di commissariare i direttori generali di tutte le aziende sanitarie.

Comandini ha ribadito che il ddl 40 è solo “il primo passo” verso una riforma più ampia del sistema sanitario. Ha anche sottolineato l’importanza di rispettare i tempi, poiché incombe la discussione sulla legge finanziaria: “Si lavora cinque giorni alla settimana, metteremo tutto il tempo che abbiamo a nostra disposizione”, ha aggiunto, auspicando che il testo venga approvato nei tempi previsti.