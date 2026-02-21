Rinnovabili, il confronto della Regione coi comitati. Spanedda: “La legge si può migliorare insieme”

A Sanluri confronto con comitati e amministratori. L’assessore apre alla revisione della Legge 20 e difende il ricorso contro la Legge 4/2026.

Un confronto aperto con comitati, amministratori e associazioni per discutere di transizione energetica e governo del territorio. È questo il senso dell’iniziativa “Energia in Sardegna. Chi decide? Noi o Roma?”, che si è svolta a Sanluri, nei locali delle Cantine Su Entu.

All’incontro ha partecipato l’assessore regionale degli Enti Locali e Urbanistica Francesco Spanedda, insieme ai consiglieri regionali del territorio Luca Pizzuto, Paola Casula, Emanuele Matta e Gianluigi Piano, ai sindaci e ai rappresentanti dei comitati contro la speculazione energetica e delle associazioni ambientaliste.

L’assessore ha ribadito la linea della Regione Sardegna: la transizione energetica è necessaria, ma deve essere governata dall’Isola e nell’interesse dei sardi. Al centro del confronto la Legge regionale 20, il provvedimento con cui la Regione ha disciplinato l’installazione degli impianti. “È lo strumento con cui abbiamo fermato la corsa incontrollata agli impianti e riaffermato il ruolo della Regione nella pianificazione. Sarà da rivedere e siamo pronti a discuterne insieme”, ha affermato Spanedda.

L’assessore ha ricordato che la norma è nata da un percorso di ascolto diffuso che ha coinvolto amministratori locali, comitati e cittadini in tutta la Sardegna. “È una legge figlia del confronto e della partecipazione. Con lo stesso metodo possiamo rafforzarla”. Un’apertura alla revisione migliorativa della norma, attraverso tavoli tecnici e politici condivisi. “Ai comitati diciamo che il confronto non è mai stato chiuso e non lo è di certo ora. Siamo disponibili a migliorare la legge e rendere ancora più efficace il governo regionale della transizione, nel rispetto della tutela del paesaggio”. Spanedda ha inoltre sottolineato che, dopo la sospensiva e l’entrata in vigore della Legge 20, non è stato autorizzato alcun nuovo impianto.

Nel corso dell’incontro è stato richiamato anche il caso di Putifigari, dove la Regione è intervenuta a tutela del territorio. “Non lasciamo sole le popolazioni davanti a procedimenti complessi e a pressioni che spesso superano le capacità amministrative degli enti più piccoli. La Regione è al loro fianco, sia sul piano tecnico che su quello legale”. L’assessore ha evidenziato l’esistenza di strumenti per potenziare gli uffici comunali preposti alla tutela del paesaggio, così da garantire istruttorie più approfondite e aderenti alle specificità dei territori.

L’azione della Giunta si muove, ha spiegato, su un doppio binario: confronto interno e difesa delle prerogative statutarie. In questo quadro si inserisce il ricorso della Regione contro la Legge 4/2026 (già Dl 175/2025), che interviene sulla disciplina delle aree idonee e che, secondo l’esecutivo regionale, rischia di comprimere le competenze della Sardegna in materia di pianificazione territoriale. “Se passa il principio che le scelte sulle aree della Sardegna possono essere definite altrove, senza un ruolo determinante della Regione, si crea un precedente grave per la nostra autonomia speciale”, ha detto Spanedda. “Non possiamo accettare che la pianificazione venga standardizzata a livello nazionale ignorando le specificità insediative, paesaggistiche, agricole e produttive dell’isola”.

Sul ricorso, ha concluso: “Si tratta di difendere le nostre competenze statutarie, quindi norme di rango costituzionale. Se la Legge 4/2026 comprime gli spazi decisionali della Sardegna, è nostro dovere chiedere alla Corte costituzionale di ristabilire il corretto equilibrio tra Stato e Regione. La Sardegna ha diritto di decidere dove, come e a quali condizioni si realizzano gli impianti sul proprio territorio”.