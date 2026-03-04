Rinnovabili, audizioni in Consiglio sulla Pratobello 24. I comitati: “Non stravolgete la legge”

I comitati chiedono modifiche e rafforzamenti, ma senza stravolgere la proposta di legge.

Prime audizioni in Consiglio regionale sulla proposta di legge di iniziativa popolare Pratobello 24, sostenuta da oltre 211mila firme raccolte in tutta la Sardegna contro quella che i promotori definiscono la speculazione legata agli impianti eolici e fotovoltaici. Questa mattina davanti alle commissioni quarta (Ambiente) e quinta (Attività produttive) riunite in seduta congiunta sono intervenuti i rappresentanti dei comitati e i promotori del testo depositato nell’ottobre 2024.

Dal confronto è emersa disponibilità al dialogo con le istituzioni regionali e apertura a eventuali modifiche della proposta di legge, anche alla luce delle novità introdotte dai recenti provvedimenti nazionali. I comitati hanno però ribadito un punto fermo: il testo può essere integrato e rafforzato, ma non deve essere stravolto rispetto alla volontà popolare espressa con la raccolta delle firme. Tra le richieste avanzate anche quella alla giunta regionale di impugnare la legge nazionale che ha modificato la disciplina delle aree idonee per gli impianti da fonti rinnovabili. A intervenire per primo è stato Pasquale Mereu, sindaco di Orgosolo e promotore formale della proposta, insieme a Mario Rubanu e Paola Lai del Comitato Ventu Hontrariu.

“A distanza di 17 mesi dal deposito delle firme la nostra proposta di legge sostenuta da 210.729 cittadini viene finalmente presa in considerazione – ha detto Mereu –. È un passaggio importante che salutiamo con favore. Non voglio entrare nei ritardi né fare polemica: ora l’obiettivo deve essere uno solo, fermare l’assalto dei signori del vento e del sole”. Secondo Mereu, nel frattempo il quadro normativo è cambiato: la legge regionale che introduceva una moratoria sugli impianti da fonti rinnovabili è stata bocciata dalla Corte costituzionale e la legge regionale sulle aree idonee è stata di fatto cancellata dalla Consulta. In questo contesto, ha spiegato, la Pratobello 24 può rappresentare “uno strumento utile per contrastare gli speculatori e tutelare il territorio”. “La legge può essere integrata e rafforzata – ha aggiunto Mereu parlando con i giornalisti – ma certamente non stravolta, perché la base di quel testo è soprattutto l’articolo 3, lettera F, dello Statuto regionale”.

Alle audizioni ha partecipato anche l’avvocato Michele Zuddas, tra i portavoce più noti del coordinamento dei comitati, che in occasione della discussione sulla legge delle aree idonee aveva avviato uno sciopero della fame. “Rispetto a due anni fa è cambiato molto e proprio per questo il Consiglio deve occuparsene – ha detto Zuddas –. Se la legge Pratobello è insufficiente, il Consiglio ha il dovere di modificarla e rafforzarla”. Zuddas ha inoltre auspicato che l’incontro di oggi rappresenti l’avvio di un confronto stabile tra istituzioni e comitati: “Speriamo che non sia una convocazione una tantum, ma l’inizio di un percorso utile a riconciliare le istituzioni regionali con i comitati e con la democrazia partecipata”.