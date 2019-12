“Mentre la Sardegna combatte per difendere il diritto alla continuità territoriale, le compagnie di navigazione comunicano che dal primo gennaio prossimo scatterà un aumento tariffario dai 5 agli 8 euro per ogni metro lineare dei mezzi di trasporto, con un incremento di oltre il 30 per cento sugli attuali costi dei traghetti. Col nuovo anno attraversare il mare costerebbe tra i 40 e i 50 euro in più per le autovetture e centinaia di euro in più per i mezzi di trasporto merci”. Lo scrivono in una nota i consiglieri regionale del gruppo Lega-Psd’Az.

“Sul traffico merci da e per la Sardegna si abbatterebbero maggiori costi per circa 50 milioni di euro l’anno – scrivono -, un ulteriore aggravio per la nostra economia, in affanno anche a causa delle irrisolte criticità dovute proprio all’inefficacia della continuità territoriale. Stesse limitazioni deriverebbero per il traffico passeggeri in generale e per il turismo in particolare, voce fondamentale per l’economia isolana, già penalizzata dai costi considerati proibitivi che, soprattutto in alta stagione, rappresentano un elemento discriminante nella scelta delle mete di vacanza”.

Dal centrodestra arriva quindi la richiesta di una convocazione urgente del Consiglio regionale allargato ai parlamentari sardi. “Occorre una soluzione definitiva ai problemi della continuità territoriale, chiediamo alla Giunta di portare avanti con forza la richiesta di un immediato rinvio dell’entrata in vigore del regolamento europeo 2016/80” che porterebbe al rincaro delle tariffe.