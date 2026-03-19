Rete unica degli aeroporti, Todde: “Non è una privatizzazione, la Regione avrà un ruolo decisivo”

La presidente replica alle critiche del centrodestra dopo la delibera sugli scali. “Avremo voce sul piano industriale e sugli slot”.

Alessandra Todde torna sul tema della fusione degli aeroporti sardi e precisa: “Non stiamo parlando di una privatizzazione”. La presidente della Regione risponde alle critiche arrivate dal centrodestra, a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo modello di continuità territoriale in Sardegna. Due giorni fa la delibera della Giunta sul piano relativo agli aeroporti sardi.

“La Regione è una garanzia: avere le quote in questo processo ci permette di razionalizzare meglio gli slot tra partenze e arrivi. Avremo voce in capitolo e vogliamo incidere sul piano industriale complessivo della nuova gestione”. Un soggetto che dovrà seguire “regole precise“, che “non potrà spostare la sede della società fuori dalla Sardegna e non potrà usare i soldi pubblici per fini che non siano investimenti”, Todde ricorda, poi, che “tutti i passaggi con Enac, Corte dei conti e ministero dei Trasporti devono essere concordati in un percorso condiviso. La quota Regione arriva dopo la negoziazione con tutti gli attori in campo come la camera di commercio di Cagliari-Oristano e F2i e è stata modellata per non incorrere in infrazioni di aiuti di stato”.