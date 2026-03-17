Rete aeroportuale, opposizioni contro la Giunta: “Una scelta sbagliata”. La Cisl: “Settore strategico, serve attenzione”

Paolo Truzzu (FdI) e Umberto Ticca (Riformatori) attaccano l’esecutivo del campo largo: questione trattata superficialmente dalla presidente Todde, Consiglio non coinvolto.

“Ancora una volta, un tema importantissimo per il futuro dei sardi e della Sardegna viene trattato dalla presidente Todde e dalla sua giunta con superficialità e con uno spregio nei confronti del Consiglio regionale che non viene coinvolto su una scelta così importante”. Il centrodestra compatto boccia su tutta la linea la delibera approvata ieri dall’esecutivo del campo progressista che dà avvio al processo di integrazione dei tre aeroporti sardi in un’unica rete aeroportuale.

Lo sottolinea il leader di Fdi in aula Paolo Truzzu: “Credo sia assolutamente necessario un dibattito, che tutte le scelte possono essere fatte, ma devono essere fatte nella massima trasparenza, imparzialità, e soprattutto devono essere decise anche dal Consiglio regionale”, aggiunge. “Mi dispiace che ancora una volta, invece, il Consiglio venga trattato come un semplice passacarte, e che non si affrontino in maniera politica nell’Assemblea le questioni politiche che hanno una ricaduta per il futuro della Sardegna”.



Negativo anche il giudizio del capogruppo dei Riformatori, Umberto Ticca: “Privatizzare è una scelta sbagliata – sostiene -. I numeri dicono che il sistema funziona: traffico in crescita e bilanci solidi. E allora perché privatizzare? Non c’è alcuna emergenza industriale che lo imponga. Per questo lo dico con chiarezza: è una scelta sbagliata. Gli aeroporti sono la principale porta di accesso e uscita della Sardegna e non possono essere trattati come un’operazione finanziaria”.

Per Ticca non si tratta di una posizione ideologica: “I privati possono essere una risorsa, ma qui il rischio è evidente, soprattutto se si arriva a concentrare i tre scali in un unico soggetto. Sarebbe un errore politico e industriale che indebolirebbe l’Isola”. E ribadisce: “Se i numeri sono positivi, la privatizzazione non è una necessità, è una scelta. E oggi è una scelta sbagliata che va fermata e riportata dentro un confronto vero e trasparente”. Le polemiche, ma era prevedibile su un tema tanto delicato e scottante, non accennano a fermarsi. E non solo in aula.

“La Fit Cisl Sardegna guarda con attenzione al percorso avviato dalla Giunta regionale sull’integrazione industriale del sistema aeroportuale sardo che riguarda gli scali di Cagliari, Olbia e Alghero. Si tratta di una scelta che interviene su un settore strategico per l’isola e che avrà effetti rilevanti sulla mobilità dei cittadini, sullo sviluppo economico e sul sistema occupazionale legato al trasporto aereo”. Lo dicono la segretaria generale Claudia Camedda e il segretario regionale Gianluca Langiu.

Che aggiungono: “L’idea di costruire un sistema aeroportuale integrato può rappresentare una scelta utile se finalizzata a rafforzare il ruolo degli aeroporti sardi, ad aumentare i collegamenti e ad attrarre investimenti. Tuttavia, un’operazione di questa portata non può essere letta esclusivamente come un riassetto societario o finanziario, deve essere prima di tutto un progetto industriale capace di generare sviluppo, qualità del lavoro e crescita equilibrata dei territori”.

La preoccupazione della Cisl: “È fondamentale che nel percorso che porterà alla definizione degli accordi e del futuro piano industriale vengano garantite con chiarezza la tutela dei livelli occupazionali, della corretta applicazione dei Ccnl di settore e la valorizzazione delle professionalità presenti negli scali e un rafforzamento degli investimenti infrastrutturali e tecnologici negli aeroporti dell’isola”.

Per il sindacato la presenza pubblica nella governance rappresenta un elemento decisivo: “Le infrastrutture aeroportuali sono asset fondamentali per la Sardegna e le scelte che le riguardano devono rispondere a un interesse generale, legato al diritto alla mobilità dei cittadini, allo sviluppo turistico e alla competitività del sistema economico regionale. Per queste ragioni – concludono Camedda e Langiu – riteniamo necessario aprire sin da subito un confronto con la Regione e con tutti i soggetti coinvolti nell’operazione, affinché il processo di integrazione sia accompagnato da trasparenza, partecipazione e da un chiaro confronto con le parti sociali. Il futuro del sistema aeroportuale sardo non può essere deciso senza il contributo del lavoro e senza una visione strategica che metta al centro la Sardegna, i suoi territori e il diritto dei cittadini a collegamenti efficienti e stabili”.