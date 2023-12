Regionali, stallo nel centrodestra: il ‘giallo’ Luca Saba, FdI insiste su Truzzu. Ma ci sono anche due nomi ‘coperti’

di Andrea Tramonte

Ma è davvero Luca Saba – direttore regionale di Coldiretti – il nome ‘coperto’ che verrà proposto dal Grande centro al tavolo del centrodestra? In realtà non è proprio esatto. Il profilo di Saba gira ormai da un anno come possibile papa straniero sul quale sarebbero potuti convergere tutti gli alleati. Bisogna considerare anche la storica vicinanza a Fratelli d’Italia dell’organizzazione di cui fa parte – il ministro Lollobrigida è un referente politico di Coldiretti -: il partito della premier in questo periodo dà le carte nel centrodestra, forte dei sondaggi che lo accreditano stabilmente come primo a livello nazionale e locale. E la figura di Saba è culturalmente centrista, dalle relazioni trasversali; non è un caso se sia stato ‘saggiato’ anche dal centrosinistra e uno dei sondaggi girati nei mesi scorsi lo vedeva addirittura come potenziale candidato della coalizione progressista. Ma anche se è nella lista dei desiderata di diverse forze politiche, a quanto risulta a Sardinia Post – che ha parlato con alcune fonti di maggioranza – Saba non avrebbe accettato con ‘riserva’ la proposta del tavolo centrista, nonostante il suo nome sia emerso durante la riunione. Saba ha dedicato la sua vita lavorativa a Coldiretti e rispetto alla possibilità di essere candidato finora non ha detto né sì né no, senza escluderlo in linea teorica: ha sempre ribadito che la sua priorità è l’organizzazione degli agricoltori.

Perché quindi è uscito il suo nome proprio ora e dopo il tavolo centrista? In casi come questi le opzioni non sono molte: provare a sparigliare per vedere l’effetto che fa (c’è chi effettivamente vorrebbe candidare Saba e far uscire il suo nome ora innesca comunque degli effetti politici); coprire un altro nome; bruciarlo. Inoltre il profilo del direttore di Coldiretti funzionerebbe di più se non trainato da una lista in particolare, ma come sintesi fuori dai partiti in un momento in cui la maggioranza è spaccata tra chi sostiene la ricandidatura di Solinas (Lega e Psd’Az) e FdI che punta su un suo nome (Truzzu, che ha dato pubblicamente disponibilità e sul quale il partito terrà il punto). E pure gli alleati – anche quelli che non si esprimono esplicitamente – vogliono discontinuità rispetto all’esperienza del governatore.

La verità è che anche se i centristi invocano una scelta qui in Sardegna e hanno dato una deadline per il 27 dicembre, a decidere sarà Giorgia Meloni. Matteo Salvini e Antonio Tajani hanno giocato di sponda con la richiesta di ricandidare gli uscenti: il presidente di Forza Italia difende Bardi in Basilicata, il leader della Lega cerca di confermare l’architrave politica che ha portato all’elezione di Solinas nel 2019 anche se con consensi molto inferiori rispetto alle scorse Regionali. Il fattore tempo potrebbe pure giocare a favore di un suo bis, per quanto allo stato attuale sia molto difficile. Anche perché la sua conferma non sarebbe indolore: non è affatto detto – anzi – che nel caso si puntasse di nuovo sul governatore la coalizione rimarrebbe unita. Ma prima di Natale non succederà nulla, salvo colpi di scena. Sul tavolo c’è sempre la candidatura di Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari. Lui si è esposto pubblicamente, ha dato disponibilità, ha anche detto che se questa possibilità non dovesse concretizzarsi “non succederebbe niente”. Gli ambienti di partito danno la sua nomina come sicura. Sottotraccia girano anche dei sondaggi riservati commissionati dal centrodestra: la ministra del Lavoro, Maria Elvira Calderone, originaria di Bonorva e in quota Fratelli d’Italia, e il presidente della Federazione italiana tennis, Angelo Binaghi, anche lui area partito della premier: entrambi accreditati di consensi elevati.