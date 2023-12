Regionali, Soru attacca Conte e Schlein: “Loro i veri responsabili della rottura”

Renato Soru sembra chiudere a ogni possibile dialogo con la coalizione che sostiene Alessandra Todde. Va per la sua strada e dice di non voler parlare più del tema di un dialogo con M5s e Pd. Anzi, attacca Conte e Schlein che ritiene responsabili della spaccatura nell’Isola. L’ex presidente della Regione è intervenuto oggi alla conferenza stampa di presentazione dell’alleanza con Rifondazione comunista nella sede cagliaritana della sua campagna elettorale, nel Corso Vittorio Emanuele. Soru non pare lasciare alcun margine alla possibilità di una ricomposizione: “Hanno deciso di percorrere la loro strada, io credo disastrosa, hanno cercato di imporre una prepotenza che non ha funzionato”. Se dietro le quinte i pontieri sono sempre in azione – Agus dei Progressisti e Comandini del Pd hanno rilasciato due interviste a Sardinia Post sulla necessità di ritrovare unità, anche se con ricette diverse -, non si intravede un vero punto di sintesi tra i candidati e le frasi battagliere del fondatore di Tiscali sembrano escludere ogni possibilità di mediazione. I Progressisti ribadiscono anche in questi giorni che l’obiettivo è vincere le elezioni e che occorre aggregare forze omogenee in modo più largo possibile, per non fare mera testimonianza. I sondaggi poi parlano chiaro, anche se dietro le quinte ne girano dei più disparati: la coalizione di Todde sarebbe avanti, con Soru messo comunque bene. In politica 1+1 non fa necessariamente 2, ma la sommatoria dei consensi degli schieramenti garantirebbero chance di vincere molto più nette. Insomma, la verità è che finché il centrodestra rimarrà nella situazione di stallo in cui si trova da settimane sul candidato presidente, la partita rimane ancora aperta.

“Mi interessa parlare coi cittadini e le cittadine sarde, incontrarli e parlare di un progetto per la Sardegna”, prosegue Soru, che punta il dito sui leader nazionali: “La responsabilità è totalmente nelle mani di due persone: una è Giuseppe Conte, l’altra è Elly Schlein, loro hanno deciso questo accordo, l’hanno deciso su equilibri nazionali che sono incomprensibili. Da una parte cercano di stare insieme, dall’altra Conte prende a pugni il Pd quotidianamente. Essersi presi questa responsabilità qui in Sardegna, soprattutto Schlein e i dirigenti locali del Pd, la trovo una cosa inaudita”. Intanto oggi è stata presentata l’alleanza con Rifondazione comunista in vista delle elezioni del 25 febbraio. Il segretario regionale del partito, Enrico Lai, ha illustrato le ragioni alla stampa in occasione della conferenza nella sede del Corso. Il partito ha ricordato la fine dell’esperienza con la Giunta Pigliaru, dalla quale erano usciti in polemica sui temi sanitari. “Renato Soru finalmente pone un elemento pregnante nella discussione del dibattito politico sardo: la ripubblicizzazione del comparto energetico sardo, parla cioè di un’agenzia sarda dell’energia in mano ai sardi, questo è per noi un elemento molto qualificante”. Attualmente la Coalizione sarda comprende la rinata Progetto Sardegna, Progressisti, +Europa, Upc, Vota Sardinia (ovvero Irs, Progres e Sardegna chiama Sardegna) e Liberu.

Andrea Tramonte