Regionali, scambi di accuse sul tema dell’energia. E Todde annuncia querele su Tyrrhennian link

Parla di campagna denigratoria nei suoi confronti, di false informazioni. Per questo Alessandra Todde annuncia che agirà legalmente e denuncerà chi – a suo giudizio – la diffama. L’oggetto del contendere è il tema dell’energia e in particolare Tyrrhenian Link, il progetto di Terna per collegare Sicilia, Sardegna e Penisola con un doppio cavo sottomarino per consentire scambi di elettricità e favorire – si legge nella presentazione – “lo sviluppo delle fonti rinnovabili e l’affidabilità della rete”. I suoi competitor l’hanno attaccata. Truzzu l’ha indicata come “promotrice e ideatrice del Dpcm Draghi che contiene la semplificazione dei procedimenti autorizzativi sulle richieste degli impianti di energie rinnovabili” e Soru invece l’ha accusata di “promuovere la realizzazione del cavo sottomarino Sardegna-Sicilia”.

Quando il Governo Draghi ha approvato il progetto la candidata del Campo largo era viceministra al Mise e ha sostenuto l’iniziativa. Come riporta Il Fatto quotidiano il 5 aprile 2022, Todde ha dichiarato: “Il provvedimento dà attuazione ed estende una misura su cui avevo lavorato nel Semplificazioni 2020. La rete nazionale sarà estesa alla Sardegna, anche a fini tariffari, attraverso un collegamento virtuale che comprende le due navi metaniere a Portovesme e Porto Torres”. E sulle rinnovabili: “Dovranno essere fatti interventi di elettrificazione e si parla di generazione a fonte rinnovabile: il Dpcm costituisce un punto di partenza, con risvolti anche sul piano nazionale in quanto aumenta la capacità di rigassificazione della penisola”. Sul progetto Todde scrive nella nota: “Thyrrenian Link viene agitato come pezza giustificativa da chi mi accusa in malafede. Serve per poter completare l’anello dei collegamenti elettrici nazionali, rafforzare la sicurezza elettrica sarda e rendere possibile il phase out delle centrali a carbone. Qualunque esperto di energia lo potrà confermare. Le istanze dei territori in cui arriverà il Thyrrenian Link sono corrette perché la prepotenza di Terna non è ammissibile ed è necessario trovare una soluzione condivisa”.

L’esponente M5s – nella nota in cui annuncia querele – snocciola poi una serie di chiarimenti. “Non ho alcun interesse personale – scrive -, nessuno, né sulle energie rinnovabili, né altrove, né ho padrini occulti o interessi altrui da tutelare. Il mio unico interesse è di mettere insieme le forze necessarie per cambiare in meglio la Sardegna”. Sulle rinnovabili poi precisa: “Le pale eoliche e i pannelli fotovoltaici non possono invadere la Sardegna superando il limite di potenza installata definito in accordo con la Regione. E quindi perché questo “via libera” che avvantaggia solo gli speculatori?”. L’ex europarlamentare ricostruisce il lavoro nei Governi Conte II e Draghi: “Non c’è stato alcun innalzamento del tetto delle rinnovabili in Sardegna. Nel 2023, l’attuale ministro dell’Ambiente, Pichetto Fratin (Governo Meloni), ha deciso di aumentare di 12 volte il tetto della potenza installabile in Sardegna alzandola a 6 gigawatt da realizzarsi entro il 2030. Al momento sono stati presentati progetti per 58 gigawatt, dieci volte oltre limite – già spropositato – deciso dal ministro di destra. E cosa ha fatto la Regione Sardegna in tutto questo? Nulla”. Todde propone una moratoria dei progetti presentati e la presentazione della mappa delle aree idonee e una società energetica regionale che possa produrre e gestire l’energia per i sardi e le imprese sarde.