Regionali, riunione di coalizione per Truzzu. Appuntamento elettorale con Salvini dopo lo scontro nel centrodestra

Gli ultimi adempimenti burocratici con la consegna dei documenti necessari per perfezionare le pratiche della candidatura, poi il primo tavolo di coalizione del centrodestra per il programma. Quando manca un mese alle Regionali nell’Isola, Paolo Truzzu ha riunito gli alleati per definire meglio e limare le proposte da presentare agli elettori. Le liste tutte presenti, dopo le settimane di passione nel centrodestra con lo scontro tra FdI e Lega (e Psd’Az), fino al passo indietro di Solinas. Proprio con Matteo Salvini – che insisteva per la ricandidatura del governatore uscente – parteciperà venerdì a un appuntamento elettorale. Si tratta di un convegno organizzato dal Carroccio: “L’Italia dei Sì 2023-2032 – Progetti e grandi opere in Italia e in Sardegna”.

“Possiamo finalmente parlare di idee, partendo dal tavolo programmatico della coalizione che aveva lavorato su alcuni punti essenziali – ha sottolineato Truzzu -. Sono stati individuati alcuni temi forti che saranno sottoposti al giudizio degli elettori. Anche partendo dalle buone pratiche messe in campo durante la legislatura appena terminata. Ma soprattutto dedicandoci a quei temi più complessi che hanno bisogno di maggior impegno e di maggior coesione”.

Sulla tenuta della coalizione – e l’idea che nel segreto dell’urna i partiti che hanno combattuto la sua indicazione come candidato presidente possano ancora optare per il voto disgiunto – il sindaco di Cagliari non ha dubbi. “Non saranno alcune fantasiose ricostruzioni ad incrinare i nostri rapporti, tenendo ben fermo l’obiettivo di garantire cinque anni di buon governo della coalizione di centrodestra, che si ripresenta compatta a questo appuntamento elettorale”.

“Oggi – conclude – abbiamo parlato soprattutto di questioni organizzative legate alla breve, ma intensa, campagna elettorale. Incontrerò gli amministratori locali e i portatori di interesse per conoscere le loro istanze, ma starò soprattutto in mezzo alla gente. Un giro tra le comunità dedicato all’ascolto, ma con le idee ben chiare sul futuro della Sardegna da proporre al consenso dei sardi”.