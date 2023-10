Regionali, Licheri (M5s): “Candidato arriverà dal tavolo della coalizione”

Nella coalizione progressista alla vigilia del nuovo incontro del tavolo politico per le Regionali, in programma sabato 14 alle 10 in via Emilia a Cagliari, sembrano diradarsi alcune delle nubi, legate soprattutto alle fughe in avanti per le candidature.

“Ci fa piacere che il Pd abbia ribadito anche al suo interno la scelta di un percorso unitario e condiviso per la Sardegna insieme a tutte le forze progressiste che intendono dare alla Regione un’alternativa alla destra”.

Il messaggio arriva diretto dal coordinatore regionale del Movimento Cinquestelle, Ettore Licheri, a stretto giro dalla presa di posizione dell’esponente dem cagliaritana Camilla Soru, contraria al percorso personalistico del padre Renato, che in un post ha ribadito di condividere l’indirizzo del tavolo sull’esclusione delle primarie.

“Questo è un percorso che abbiamo intrapreso già da mesi – sottolinea Licheri -, con un tavolo di coalizione che è già ampiamente avanti, che ha già stabilito un metodo, che sta discutendo il programma in maniera unitaria senza prese di posizione calate dall’alto – precisa -, ma ascoltando le richieste e le esigenze dei territori”.

E ribadisce con forza la linea dei pentastellati sul no alle primarie: “È dal confronto a questo tavolo che verrà fuori anche il nome del profilo più idoneo e competente”. Le primarie saranno sul tavolo dell’incontro di sabato, che dovrebbe ufficialmente dare la linea sul metodo escludendole. Ma il Pd dovrà aspettare il voto dell’Assemblea regionale convocata per lo stesso giorno, nel pomeriggio, per dare la certificazione definitiva sull’esclusione delle consultazioni per la scelta del candidato e della candidata.