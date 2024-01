Regionali, il tavolo del centrodestra certifica la spaccatura: ancora stallo tra Solinas e Truzzu

Il vertice che sarebbe dovuto essere quello decisivo si risolve per ora in un nulla di fatto, con la cristallizzazione delle posizioni in campo: da un lato Lega e Psd’Az che insistono sulla continuità – leggi Christian Solinas -, dall’altro FdI che propone il nome di Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari. Con Alessandra Zedda di Forza Italia pronta a correre da indipendente con una sua lista, Anima di Sardegna.

Quando mancano 11 giorni al deposito dei simboli e 18 a quello delle liste, la maggioranza di centrodestra ancora non riesce a decidere chi dovrà guidare la coalizione alle Regionali del 25 febbraio. Il tavolo a Palazzo Tirso a Cagliari è ancora in corso e non è escluso che alla fine si esca fuori con una mediazione, ancora tutta da stabilire. (A.T.)

Seguono aggiornamenti