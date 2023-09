Regionali, Comandini (Pd): “Le primarie? Valuteremo insieme agli alleati”

“Non sono stati due mesi di silenzio, i partiti di centrosinistra hanno continuato a dialogare e ora sono pronti a rivedersi nell’incontro di venerdì”. Così il segretario regionale del Pd, Piero Comandini, inquadra la situazione della coalizione allargata a M5s e indipendentisti che dal 7 luglio, data del primo incontro con circa venti soggetti, non hanno più avuto modo di incontrarsi. “Ci siamo sentiti, ci sono stati dei bilaterali e sono state settimane importanti che hanno permesso anche di affinare alcuni aspetti dal punto di vista programmatico – spiega Comandini -. Venerdì si affinerà questo percorso: intanto con un impegno maggiore sulla redazione del programma, non vogliamo solo un programma di governo ma di cambiamento della Sardegna che contenga i punti per noi fondamentali”.

Ne elenca alcuni il segretario dem: “In primis la riforma della macchina burocratica di questa regione che è vecchia di oltre 50 anni, poi una nuova Statutaria che in qualche modo ridisegni i confini e poteri della Regione, in un momento in cui c’è un attacco a livello nazionale con l’autonomia differenziata”. E ancora una nuova legge di governo del territorio “che non può essere fatta, come sta facendo il centrodestra, a colpi di emendamenti, e ancora una vera continuità territoriale, oltre che un modello di sanità pubblica più vicina ai cittadini”. L’incontro del 7, chiarisce Comandini, sarà anche l’occasione per “iniziare a discutere del profilo che deve avere il candidato o la candidata che deve essere portatrice di questo programma identitario forte per la Sardegna, è importante che quel nome unisca la coalizione, che sia condiviso dai partiti che la compongono e sia un nome che abbia una visione a lungo termine per l’Isola”. Sul metodo di scelta delle primarie, evocate anche da Renato Soru che si è auto candidato, il segretario del Pd lascia aperte le porte: “Io credo che le primarie siano uno dei metodi per la scelta del candidato, quando le abbiamo fatte alcune volte abbiamo vinto e altre volte abbiamo perso – sottolinea -, ma è un metodo democratico che fa parte del Dna del Pd. Sarà comunque una valutazione che faremo con tutto il tavolo”. Sulla fuga in avanti di Soru, Comandini, sostenuto dalla corrente interna dello stesso ex governatore, glissa e precisa: “è stato un grande presidente, ha un grande valore ancora oggi per la Sardegna in termini di idee e in qualche modo può sicuramente dare un contributo. Sta a lui stabilire le forme e il modo per dare questo contributo, penso che si impegnerà per aiutare questo centrosinistra a vincere le elezioni”.