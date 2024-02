Regionali, chiusura della campagna elettorale. Truzzu coi leader nazionali, Todde senza big, Soru a Oristano

Mancano cinque giorni alle Regionali in Sardegna e i candidati preparano gli ultimi appuntamenti elettorali, che possono essere decisivi per gli elettori indecisi su chi votare o per chi potrebbe disertare il voto. Paolo Truzzu domani sarà alla Fiera di Cagliari per l’evento finale della sua campagna, sul palco insieme ai leader nazionali del centrodestra: la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. L’appuntamento è alle 16:30 al Padiglione E della Fiera di Cagliari.

Alessandra Todde del Campo largo di centrosinistra oggi riceverà nuovamente il supporto della segretaria del Pd, Elly Schlein, ma l’evento finale – venerdì alla Fiera di Cagliari – non vedrà la presenza dei leader nazionali: “Ho avuto la disponibilità di Conte e Schlein e li ringrazio molto per la loro vicinanza e per il supporto, ma ho preteso che la chiusura della campagna elettorale sia sarda, perché questa è la battaglia dei sardi”, ha dichiarato l’esponente M5s.

Renato Soru invece ieri ha celebrato la prima chiusura della campagna al teatro degli Scolopi di Sanluri, sua città natale. La seconda sarà oggi al Teatro Garau di Oristano alle 18. “Abbiamo un’alternativa migliore, più dignitosa, più solida di prospettiva: che è quella di rivendicare e pretendere i nostri diritti come singoli, come persone, come famiglie, come comunità regionale. È quello che è al centro del nostro programma, è quello che faremo al governo della Regione”.