Referendum sulla giustizia, urne aperte: cosa si vota e cosa cambia

Separazione delle carriere e Csm i temi più caldi: seggi aperti fino alle 23 e domani – lunedì – dalle 7 alle 15.

Urne aperte anche in Sardegna per il referendum sulla riforma della giustizia. Si vota oggi fino alle 23 e domani, lunedì, dalle 7 alle 15. A differenza dei referendum abrogativi non è previsto quorum; il risultato sarà valido indipendentemente dall’affluenza e il risultato dipenderà dalla capacità di mobilitazione dei due fronti: quello del sì alla riforma e quello del no.

Si tratta di un referendum costituzionale che interviene direttamente sulla Carta, modificando sette articoli: 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110. Al centro della riforma c’è una riscrittura dell’assetto della magistratura, a partire dalla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri.



La distinzione tra magistratura giudicante e requirente diventa esplicita già nell’articolo 102, dove si introduce il riferimento alle “distinte carriere”. Questo principio si riflette anche sull’organizzazione interna: l’attuale Consiglio superiore della magistratura viene sdoppiato in due organi distinti, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri. Entrambi restano presieduti dal presidente della Repubblica, come previsto dall’articolo 87 modificato.

Il cambiamento più rilevante riguarda proprio la composizione dei nuovi Csm, disciplinata dall’articolo 104 riscritto. Una parte dei componenti non sarà più eletta ma estratta a sorte, sia tra i magistrati sia tra i membri laici individuati dal Parlamento: nel secondo caso però a partire da un elenco di figure selezionate prima.

Un altro snodo è la giustizia disciplinare. L’articolo 105 viene profondamente ampliato e introduce una Alta Corte disciplinare, separata dai Csm, alla quale vengono attribuite le decisioni sui procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati. L’organo sarà composto da quindici membri, tra togati e laici, in parte nominati e in parte sorteggiati.

Le modifiche toccano anche altri articoli della Carta per adeguarli al nuovo assetto. L’articolo 106 ridefinisce i criteri per l’accesso alla Cassazione, mentre l’articolo 107 aggiorna le garanzie sull’inamovibilità dei magistrati, riferendole ai due distinti Consigli. L’articolo 110, infine, coordina il ruolo del ministro della Giustizia con il nuovo sistema.