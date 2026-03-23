Referendum sulla giustizia, la vittoria del No: contro la riforma quasi il 54% degli elettori, al Sì poco più del 46%

23 Marzo 2026
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La vittoria del No al referendum costituzionale sulla giustizia. In Sardegna distacco ancora più marcato: 59,47 al No e 40,53 al Sì

I primi dati reali confermano, anzi, rafforzano la vittoria del No. Se le proiezioni di un’ora e mezzo fa davano il voto contrario allariforma sulla Giustizia in vantaggio di poco, adesso la forbice si è allargata al punto che è bastato poco per sancire la sconfitta del Sì al referendum costituzionale. Questo nonostante i sondaggisti, non più tardi di qualche giorno fa, ritenevano più probabile la vittoria del Sì nel caso in cui sarebbe andato a votare almeno il 50% degli elettori. Questa mattina, vista l’affluenza, alcuni opinionisti si sono trovati spiazzati al punto di non comprendere con una tale massa di voti quale avrebbe potuto essere il risultato. Una confusione totale che lo spoglio ha chiarito in maniera definitiva: per ora il No è avanti con il 54,1% contro il 45,9% del Sì.

In Sardegna, il distacco è ancora più marcato con il 59,47% al No e 40,53% al Sì. A trainare è Nuoro, con il 64,28% dei No contro il 35,72 dei Sì, quindi Sassari, 61,5 a 38,5, Cagliari, 59,09 a 40,91, con Olbia dove il No vince di pochissimo, appena il 50,88 contro il 49,12, scontato in un territorio da sempre feudo di Forza Italia e della destra..

Intanto, sul fronte della partecipazione, i dati del Viminale indicano un’affluenza al 58,9%, decisamente più alta rispetto alle ultime consultazioni referendarie.

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