Referendum sulla giustizia, l’affluenza in Sardegna supera il 52%

Sassari e Nuoro registrano la maggiore partecipazione al voto, seguite da Cagliari. La media nazionale è del 59%.
La due giorni di voto per il referendum costituzionale sulla giustizia si è chiusa alle 15 e arrivano i dati sull’affluenza in Sardegna. Alle 15:48, con 1.685 sezioni su 1.847 già scrutinate, la partecipazione al voto si attesta al 52,21%. La media nazionale è intorno al 59%.
Il dato è provvisorio – ma mancano ancora poche sezioni – e conferma una partecipazione che supera la metà degli aventi diritto, con differenze tra le diverse aree dell’Isola. Tra le percentuali più alte si registra quella di Sassari, al 54,28% con 375 sezioni su 384, seguita da Nuoro, al 53,01% (186 sezioni su 186). Sopra la media regionale anche Cagliari, che si attesta al 52,47% con 431 sezioni scrutinate su 580.
Superano il 50% anche Ogliastra (52,42%), il Sulcis Iglesiente (51,62%) e il Medio Campidano (51,27%). Più contenuta la partecipazione a Oristano (50,53%), mentre resta sotto la soglia del 50% la Gallura Nord-Est Sardegna, al 49,18%.