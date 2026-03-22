Referendum sulla giustizia, l’affluenza alle 12 in Sardegna è al 14,8 per cento

L’affluenza maggiore si registra nella Città metropolitana di Cagliari.
Alle 12 l’affluenza nazionale per il referendum sulla giustizia si attesta intorno al 15 per cento, in crescita rispetto al dato registrato nell’ultima consultazione referendaria (circa il 12%). In Sardegna la partecipazione è leggermente più bassa, al 14,8%.
L’affluenza maggiore nella città metropolitana di Cagliari dove ha votato il 15,23% degli aventi diritto. Segue il Sulcis Iglesiente con il 14,19%. Nelle altre province si attesta, invece, sotto il 14%: in Gallura Nord Est 12,89%, nel Cedio Campidano 13,34%, in provincia di Nuoro il 13,37, in Ogliastra il 13,36%, nell’Oristanese il 12,81% e nel Sassarese il 13,92%
Urne aperte fino alle 23 – e domani dalle 7 alle 15 – per il referendum confermativo sulla riforma della giustizia, già approvata dal Parlamento e ora sottoposta al voto dei cittadini. Il provvedimento interviene sull’assetto della magistratura, introducendo tra le principali novità la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e la creazione di una Alta Corte disciplinare (leggi qui).