Referendum sulla giustizia, la vittoria del No. Il Partito democratico: “Messaggio forte dalla Sardegna”

In Sardegna il 60% dei votanti ha scelto il No. “Ora una riflessione sulla volontà espressa dai territori”. I commenti di Silvio Lai, Piero Comandini, Marco Meloni.

“Un segnale politico chiaro, forte e inequivocabile. La netta affermazione del No al referendum costituzionale nell’Isola, con quasi il 60% del consenso, testimonia una partecipazione consapevole e una presa di posizione determinata da parte delle cittadine e dei cittadini sardi”.

Silvio Lai, deputato e segretario del Partito democratico, commenta con soddisfazione la vittoria del No al referendum confermativo sulla riforma della giustizia e sulla grande partecipazione dei sardi al voto: “La Sardegna respinge al mittente la pretesa del governo e della destra di modificare la Costituzione per piegare la Giustizia ai voleri del potere politico. Sconfitta politica per la presidente Meloni che ora non potrà modificare la legge elettorale per i suoi interessi e dovrà al contempo rinunciare a quell’autonomia differenziata che avrebbe diviso in Paese tra Regioni ricche e Regioni povere. L’esito del referendum non può essere letto solo in chiave numerica, ma esprime un orientamento profondo: la volontà di difendere principi, equilibri istituzionali e una visione della democrazia che i sardi hanno ritenuto non adeguatamente garantita dalla proposta referendaria. Per il Partito Democratico della Sardegna, questo risultato rappresenta uno stimolo ulteriore a proseguire nel lavoro politico e istituzionale, rafforzando il dialogo con i territori e ascoltando con ancora maggiore attenzione le istanze che provengono dalla nostra comunità. Continueremo a lavorare con responsabilità e determinazione per costruire soluzioni condivise, nel rispetto dei valori democratici e dell’equilibrio istituzionale del Paese”.

“La risposta arrivata oggi dagli elettori è un risultato positivo e importante per tutti, comunque si sia votato – il commento di Piero Comandini, presidente del Consiglio regionale. – Il popolo risponde quando viene chiamata in causa la Costituzione e, quando lo fa in modo così chiaro e massiccio, la politica, tutta, ha il dovere di ascoltare e recepirne le istanze“.

Sul tema interviene con soddisfazione Marco Meloni, senatore Pd: “Oggi è una bellissima giornata. Le italiane e gli italiani hanno detto No alla deriva autoritaria della destra di Giorgia Meloni. Con una grandissima partecipazione e una maggioranza schiacciante hanno difeso, tutelando la Costituzione democratica e antifascista, la libertà e i diritti di tutte e tutti. Ora Giorgia Meloni non osi toccare nuovamente la Costituzione col premierato o cambiare le regole del gioco a pochi mesi dal voto con la legge elettorale”.