Referendum sulla giustizia, la Sardegna del No. “Così difendiamo la Costituzione”

Buona affluenza e preferenze decisive dell’elettorato sardo; circa 700 mila persone sono andate a votare tra domenica e lunedì.

Nettissima la scelta degli elettori e delle elettrici sarde sul referendum costituzionale sulla giustizia che ha portato alle urne, tra domenica 22 e lunedì 23 marzo, circa 700 mila persone, il 53% degli aventi diritto al voto: il 59,44% delle schede è andato al No, per un totale di 412.866 preferenze.

Soddisfazione per Alessandra Todde, che oggi festeggia anche la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari che annulla il procedimento di decadenza sul caso delle spese elettorali (ne abbiamo parlato qui): “La vittoria del No difende la nostra Costituzione, che è e resta il faro del nostro agire. Orgogliosa del grande risultato raggiunto in Sardegna”.

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Le fa eco Piero Comandini, presidente del Consiglio regionale: “La risposta arrivata oggi dagli elettori è un risultato positivo e importante per tutti, comunque si sia votato. Il popolo risponde quando viene chiamata in causa la Costituzione e, quando lo fa in modo così chiaro e massiccio, la politica, tutta, ha il dovere di ascoltare e recepirne le istanze“.

Il risultato del referendum è un segnale positivo anche per Silvio Lai, deputato e segretario del Partito Democratico: “La Sardegna respinge al mittente la pretesa del governo e della destra di modificare la Costituzione per piegare la Giustizia ai voleri del potere politico. L’esito del referendum non può essere letto solo in chiave numerica, ma esprime un orientamento profondo: la volontà di difendere principi, equilibri istituzionali e una visione della democrazia che i sardi hanno ritenuto non adeguatamente garantita dalla proposta referendaria. Per il Partito Democratico della Sardegna, questo risultato rappresenta uno stimolo ulteriore a proseguire nel lavoro politico e istituzionale, rafforzando il dialogo con i territori e ascoltando con ancora maggiore attenzione le istanze che provengono dalla nostra comunità”.

Una “bellissima giornata” per Marco Meloni, senatore Pd: “Le italiane e gli italiani hanno detto No alla deriva autoritaria della destra di Giorgia Meloni. Con una grandissima partecipazione e una maggioranza schiacciante hanno difeso, tutelando la Costituzione democratica e antifascista, la libertà e i diritti di tutte e tutti. Ora Giorgia Meloni non osi toccare nuovamente la Costituzione col premierato o cambiare le regole del gioco a pochi mesi dal voto con la legge elettorale”.

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Sul tema interviene anche Antonio Solinas, consigliere regionale del M5S: “Oggi ha vinto la Costituzione, ha vinto la verità, ha vinto lo Stato di diritto, ha vinto la libertà dei cittadini, hanno vinto gli italiani, anche quelli a cui si è cercato di togliere la voce perché lontani dalla propria casa. In queste settimane abbiamo attraversato la Sardegna, confrontandoci con le comunità, ascoltando preoccupazioni e spiegando con chiarezza cosa c’era davvero in gioco. Non era una battaglia politica come le altre, ma una scelta che riguardava l’equilibrio dei poteri e il futuro della nostra democrazia. Il risultato di oggi dimostra che le cittadine e i cittadini hanno capito. Hanno scelto consapevolmente di difendere un principio fondamentale: siamo tutti uguali davanti alla legge”.

Il Nuorese è la provincia con la percentuale di preferenze più decisa, il 64,16% per il No, con Nuoro in vetta tra le grandi città con quasi il 70%. “In democrazia l’affluenza e la partecipazione sono importanti – ha commentato Emiliano Fenu, sindaco – La città ha dimostrato di voler partecipare e ha scelto di difendere l’attuale assetto della nostra costituzione. Devo fare un plauso ai miei concittadini che hanno scelto di esercitare, con il voto referendario, una delle più alte manifestazioni democratiche. Per questo, oggi sono ancora più orgoglioso di essere nuorese”.

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ACagliari in serata si è festeggiato il dato del 61% per il No. Massimo Zedda, primo cittadino, sottolinea: “Il fatto che tante cittadine e tanti cittadini abbiano partecipato al voto è sempre un elemento positivo per la nostra democrazia. Le italiane e gli italiani dimostrano, con la vittoria del No, di avere a cuore la Costituzione”.