Referendum sulla giustizia, alle 19 l’affluenza nell’Isola sale a quasi 33%. La media nazionale è oltre il 38

22 Marzo 2026
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Il dato più alto si registra a Cagliari, quello più basso in Gallura.

Sale l’affluenza alle urne per il referendum sulla giustizia in Sardegna. Alle 19 il dato più alto si registra a Cagliari, dove ha votato il 34,51% degli aventi diritto, con tutte le 580 sezioni rilevate. I dati sono ancora in aggiornamento. La media nazionale è del 37% circa.

Nel resto dell’Isola la partecipazione si mantiene su percentuali più basse ma omogenee, generalmente comprese tra il 30 e il 32%. In Sassari l’affluenza è al 32,60% (277 sezioni su 384), seguita dal Sulcis Iglesiente con il 32,46% e dalla provincia di Nuoro al 32,25%.

Valori simili anche nelle altre aree: Oristano si attesta al 31,67%, Ogliastra al 31,52% e il Medio Campidano al 31,19%. Più bassa la partecipazione nella Gallura Nord-Est Sardegna, dove l’affluenza si ferma al 30,60%.

Il dato conferma un andamento abbastanza uniforme sull’intero territorio regionale, con il capoluogo che resta sopra la media. I seggi resteranno aperti fino alle 23 di oggi, mentre domani si voterà ancora dalle 7 alle 15.

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