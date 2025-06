Referendum, in Sardegna poco più di un cittadino su 4 alle urne. Quorum superato in sei Comuni, ecco quali

Flop in Sardegna, ancor più che rispetto al dato nazionale, del referendum su lavoro e cittadinanza. I votanti nell’isola hanno disertato le urne, con una percentuale che si attesta al 27% di affluenza. Tradotto, poco più di un sardo su quattro si è recato alle urne.

Per quanto riguarda l’orientamento del voto, i “sì” sui quattro quesiti per il lavoro nell’isola superano la soglia del 90%, crolla la percentuale di voti positivi per il quesito sulla cittadina per gli stranieri (69,01% “sì”, 30,99% “no).

Tra i Comuni più virtuosi spicca Nuoro, dove si è registrato un dato superiore al 59%. Ancora più alta la partecipazione a Luras, in Gallura, con un’affluenza del 60%. Risultati simili anche nel sud Sardegna: a Soleminis ha votato il 59% degli aventi diritto.

Anche in altri centri la partecipazione ha superato, seppur di poco, il quorum: a Monastir, nella Città metropolitana di Cagliari, si è arrivati al 54%, mentre in provincia di Nuoro Lodine ha toccato il 51,5% e Oniferi il 53,4%. A Cardedu, in Ogliastra, nonostante si votasse anche per il rinnovo del consiglio comunale e del sindaco, la partecipazione ai referendum si è fermata al 47,7%. Ancora più eclatante il caso di Goni, nel sud Sardegna, dove le urne sono state pressoché disertate: solo l’1,5% ha votato per le comunali, e per i referendum si è raggiunto appena l’8,7%. Il comune sarà quindi commissariato.