Referendum giustizia, Fdi mobilita in Sardegna diversi esponenti nazionali

Parlamentari e dirigenti nazionali in tour nell’isola in vista del voto di domenica e lunedì.

Ultima settimana di campagna per il referendum sulla giustizia e Fratelli d’Italia intensifica la presenza in Sardegna con l’arrivo di alcuni dei suoi principali esponenti nazionali.

In vista del voto di domenica e lunedì, il partito guidato da Giorgia Meloni ha organizzato una serie di iniziative pubbliche nell’isola con un tour che coinvolgerà diversi parlamentari.

Tra i protagonisti degli appuntamenti c’è il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami, atteso domani per una giornata di incontri tra Iglesias, Oristano, Sassari, Porto Torres e Alghero. È già in Sardegna il deputato Francesco Filini, mentre domani a Quartu Sant’Elena è prevista la partecipazione della presidente della Commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo.

Il calendario proseguirà poi giovedì con la deputata Sara Kelany, che farà tappa a Sorso, per poi spostarsi il giorno successivo a Olbia.

Il programma delle iniziative è stato illustrato questa mattina durante una conferenza stampa in Consiglio regionale dal referente del comitato sardo per il sì, Marco Porcu, già assessore regionale nella scorsa legislatura. All’incontro hanno partecipato anche lo stesso Filini e il coordinatore regionale del partito Francesco Mura.

Nel corso della conferenza stampa, Filini ha ribadito le ragioni del sostegno di Fratelli d’Italia alla riforma della giustizia oggetto del referendum, definendola un passaggio atteso da tempo.

“È una riforma che il Paese aspetta da oltre trent’anni – ha spiegato –. Diversi governi hanno provato a portarla avanti senza riuscirci, ora la decisione spetta ai cittadini”.

Tra i punti principali della riforma indicati dal parlamentare ci sono la separazione delle carriere tra magistrati, la riforma del Consiglio superiore della magistratura e la creazione di un’Alta corte disciplinare, misure che secondo Filini dovrebbero rafforzare l’indipendenza della magistratura e ridurre possibili interferenze della politica.

Il deputato ha anche accusato parte delle opposizioni di aver tentato di trasformare il referendum in uno scontro politico. “Qualcuno ha provato a politicizzare il voto, ma per noi non deve diventare un referendum politico”, ha detto. “La riforma era nel nostro programma elettorale e abbiamo portato avanti l’impegno preso con gli elettori”.