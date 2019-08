La Sardegna supera l’incompatibilità tra il reddito di cittadinanza e la preesistente misura di inclusione sociale introdotta dalla Giunta Pigliaru, il Reis. “La nostra – spiega l’assessore alla Sanità, Mario Nieddu – è tra le prime Regioni a risolvere questa criticità. Altre che si sono trovate in una situazione analoga alla nostra hanno disposto lo stop delle misure regionali”.

È bastata una delibera di Giunta che dispone le variazioni alle linee guida del Reis 2018: le modifiche consentiranno ai Comuni che ancora non avevano concluso l’erogazione della misura nel 2018 di mandare avanti i pagamenti rimasti in sospeso. Il problema delle code del Reis dello scorso anno era emerso perché, ricorda l’esponente della Giunta Solinas, “l’erogazione forfettaria non sarebbe stata possibile immediatamente senza innescare meccanismi che avrebbero portato una riduzione dello stesso reddito di cittadinanza”. Ora, chiarisce, “siamo già al lavoro per la definizione delle linee guida del Reis 2019, con l’obiettivo di non creare un doppione del reddito di cittadinanza”.