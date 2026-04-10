Quartu, parla Graziano Milia: “Un sogno? Il teatro comunale, più qualità della vita e un vero senso di comunità”

Il sindaco uscente, che si ricandida, ricorda quanto è stato fatto negli ultimi cinque anni e cosa resta da fare affinché la città si spogli dell’abito di “dormitorio” di Cagliari.

di Vito Fiori

Nell’ex convento dei Cappuccini, in via Brigata Sassari, Graziano Milia ha ricavato il suo ufficio di rappresentanza. Un angolo sobrio, giusto una piccola scrivania, qualche sedia e un paio di mobiletti per appoggiare libri o altro. Spartano che più spartano non si può. Ma lui è fatto così, e di questi spazi ridotti si accontenta. Diverso è l’approccio alla gente attraverso la politica: il sindaco vorrebbe allargarsi a dismisura. In parte, a dire il vero, ci è già riuscito, formando un campo extra large che quello di Elly Schlein e Giuseppe Conte, al cospetto, fa quasi sorridere. L’endorsement, in verità un’adesione totale al progetto, di Christian Stevelli, uomo forte del Partito sardo d’azione – legatissimo all’ex presidente della Regione Christian Solinas – è l’ultima conferma del lavoro svolto da Milia in questi cinque anni di amministrazione. Che è pronto, e non da oggi, alla nuova sfida per il Comune, il 7 e 8 giugno prossimi.

“Nell’assemblea che si è tenuta a dicembre per parlare di candidature – spiega – avevamo stabilito che si voleva continuare insieme, e sarebbe stato necessario proseguire uniti per chiudere alcuni progetti avviati tempo prima. Abbiamo pensato anche che, nella nostra natura di civismo, avremmo voluto che con noi ci fossero quante più persone, con profili e sensibilità diverse, ma con la stessa condivisione dell’idea di far crescere Quartu, la nostra città”.

Ci è riuscito?

“Adesso ci stiamo presentando con sei liste come nel 2021, alle quali dovrebbero aggiungersene altre tre, anche con partiti diversi. Stamane ho presentato la lista del sindaco, nella quale ho registrato disponibilità e impegno per il progetto da parte di chi è stato mio avversario alle urne. Questa, credo sia la grande ricchezza di chi si adopera per il bene comune. Con Stevelli, che è stato il mio competitor alle ultime amministrative, e con il Psd’az non ci sono state trattative nè sono stati firmati accordi di alcun genere, è giusto dirlo per chiarezza. A noi si è unito anche Francesco Piludu, pure mio avversario nella stessa tornata elettorale. Quando dico che intendiamo proseguire con il profilo civico che ci siamo dati, intendo proprio questo, coinvolgimento e condivisione delle idee, le differenze non incidono sulle scelte”.

Cosa pensa di fare nei prossimi cinque anni?

“Di sicuro tengo molto, con la Fondazione Quartu Cultura, a completare i lavori e avviare la programmazione del Teatro comunale. Senza dimenticare l’adeguamento del Piano urbanistico al Ppr, stando attenti alla gestione del territorio e alla valorizzazione della sua qualità ambientali. Naturalmente, cercando, attraverso procedure innovative, di semplificare le procedure per dare risposte a esigenze abitative e funzionali della collettività. Perché tutto vada per il verso giusto, è necessario insistere nella lotta all’evasione dei tributi. Pagare tutti per pagare meno non è uno slogan è un principio di equità fiscale, la sola che ci consente di operare nell’interesse di tutti”.

Quartu è sempre città dormitorio?

“È ciò che non ho mai voluto che fosse e che ho combattuto affinché la città si togliesse di dosso questa etichetta. Ho ereditato una città segnata dal dissesto finanziario, dal degrado urbano, con servizi carenti, e l’isolamento delle periferie, l’assenza di programmazione strategica e un elevato impoverimento sociale e culturale. Abbiamo sin da subito avviato un processo di risanamento, intervenendo sui conti pubblici, sui servizi essenziali, sulle infrastrutture, come fognature e viabilità, rilanciando le attività culturali e la connessione tra quartieri e litorale. L’obiettivo è ora consolidare questa rinascita trasformando Quartu in una città dinamica, sostenibile e innovativa, con spazi pubblici vissuti e inclusivi. I nostri progetti chiave sono appunto il nuovo teatro che vorrei intitolare a Rino Sudano, grande attore che ha vissuto gli ultimi anni della sua vita a Quartu, e il polo universitario nelle ex Distillerie Capra. A me, quello che preme, comunque, è costruire un nuovo modello di sviluppo basato sulla qualità della vita e sul rafforzamento del senso di comunità”.

Pensa di aver già gettato le basi?

“Credo di sì, considerato che abbiamo risanato i conti pubblici, riattivato servizi essenziali e affrontate criticità storiche, come il rifacimento di oltre 50 km di strade, miglioramento delle reti fognarie, risoluzione delle emergenze cimiteriali e la riapertura delle palestre scolastiche. Contestualmente, abbiamo rafforzato l’apparato amministrativo con nuove assunzioni, la digitalizzazione e la riduzione degli arretrati. Inoltre, vorrei ricordare che abbiamo dato grande rilievo alla cultura e agli spazi sociali, con la riqualificazione di luoghi simbolici e iniziative per rafforzare identità e partecipazione civica. Crediamo, in definitiva, d’aver fatto tanto, e tanto ci manca ancora da fare. Con l’impegno di tutti sono sicuro che ce la faremo”.