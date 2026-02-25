Pronto soccorso in Sardegna, finisce l’era dei medici gettonisti. Todde: “Servono soluzioni strutturali”

Audizione in commissione Sanità: concorso per 44 medici e confronto con le Asl. “Sono preoccupata, è un contesto nuovo – ha detto – ma sono fiduciosa”.



La fine dell’era dei medici gettonisti nei Pronto soccorso sardi si avvicina e la Regione accelera sulle soluzioni strutturali. “Stiamo lavorando per individuare alternative definitive e garantire i turni mancanti anche grazie all’imminente concorso per medici di emergenza urgenza”. Lo ha dichiarato la presidente della Regione Alessandra Todde, assessora ad interim della Sanità, intervenendo in audizione durante i lavori della commissione consiliare presieduta da Carla Fundoni.

Il tema è quello dei contratti dei cosiddetti gettonisti, in scadenza dopo quattro anni. Gli incarichi avevano consentito di mantenere operativi i Pronto soccorso più piccoli dell’Isola, inizialmente per la gestione dei codici minori. A fine giugno terminerà anche la gara relativa ai professionisti impiegati sui codici maggiori.

Rispondendo alle domande del capogruppo di Fdi Paolo Truzzu, Todde ha chiarito che “per legge non è possibile prorogare i contratti né indire una nuova gara”. Per questo, ha spiegato, “stiamo parlando con le singole Asl per coprire i turni mancanti”. Un aiuto potrebbe arrivare dal concorso in programma il 20 marzo per 44 posti di medico di emergenza urgenza: sono pervenute 52 domande. “Cercheremo di assumere tutti – ha detto la presidente – anche se ci sono alcune difficoltà. Alla Asl di Sassari, ad esempio, sono arrivate 12 domande per tre posti”.

Accompagnata dal nuovo direttore generale dell’assessorato alla Sanità Thomas Schael, Todde ha ricordato che la Giunta ha stanziato 25 milioni di euro per corrispondere al personale l’indennità di pronto soccorso relativa alle annualità 2023, 2024 e 2025. Parallelamente è in corso un’analisi degli accessi nei pronto soccorso, in collaborazione con Areus, per studiare i flussi e migliorare il raccordo tra il sistema di emergenza territoriale e gli ospedali.

La presidente ha ammesso la delicatezza della fase di transizione: i gettonisti continueranno a operare fino a giugno grazie anche a 1,8 milioni di euro derivanti dal quinto d’obbligo, ma il passaggio ai nuovi assetti richiederà un monitoraggio costante. “Sono preoccupata, è un contesto nuovo – ha detto – ma sono fiduciosa. È chiaro che dobbiamo accelerare verso una soluzione strutturale”. Sui Pronto soccorso dei piccoli ospedali, Todde ha escluso decisioni pregiudiziali: “Il nostro compito non è chiudere quei presidi. Saranno i numeri a dirci quali azioni dovranno essere intraprese”.

Il direttore generale Schael ha aggiunto che si sta valutando anche la possibilità di stipulare convenzioni con altre Regioni che dispongono di un numero maggiore di medici. “In ogni caso – ha sottolineato – il fenomeno dei gettonisti deve finire, anche perché la qualità del loro lavoro non è quella di uno strutturato”. Dall’opposizione sono arrivate richieste di chiarimento e critiche. Umberto Ticca dei Riformatori ha chiesto informazioni su eventuali chiusure dei pronto soccorso periferici dal primo marzo, mentre Corrado Meloni di Fdi ha espresso dubbi sull’efficacia delle soluzioni prospettate. Alice Aroni dell’Udc ha invece sottolineato come la scadenza delle gare fosse nota da tempo, criticando i ritardi nella programmazione.