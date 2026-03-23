Primo “No” alla Meloni, il preludio della fine? Conte e Schlein si preparano per le primarie del centrosinistra

La bocciatura al referendum sulla riforma della Giustizia voluta dal Governo apre nuovi scenari per le opposizioni. Pd e M5s vogliono un leader condiviso e un programma chiaro per l’Italia

di Vito Fiori

La vittoria del No segna, in maniera netta, la prima sconfitta di Giorgia Meloni. Gli italiani hanno bocciato la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri decidendo per lo status quo. In ogni caso, un risultato inaspettato per i Comitati per il Sì, convinti della vittoria sino a ieri, e per il modo in cui è maturato, con un distacco di quasi otto punti percentuali, cioè due milioni di elettori.

Sarà l’inizio della fine del governo Meloni? Presto per dirlo, di sicuro si tratta di uno scossone che non cambierà di una virgola l’atteggiamento della premier che ha tenuto subito a rassicurare tutti sulla tenuta dell’esecutivo e sul fatto che un incidente di percorso ci può anche stare.

Per le opposizioni, invece, vale l’esatto contrario. Se Giuseppe Conte, leader del M5s, sostiene che l’esito referendario sia “un avviso di sfratto” per l’inquilina di Palazzo Chigi”, Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, appare un tantino più cauta (“Dalle urne un messaggio per noi in vista delle politiche del 2027”). Tradotto, significa che il centrosinistra, o campo largo che dir si voglia, deve darsi una smossa, partendo proprio dalla vittoria di oggi. Le primarie per decidere il leader che guiderà l’attuale opposizione trova tutti d’accordo, soprattutto Schlein e Conte, gli azionisti di minoranza che contano di più. Però, potrebbe non bastare. E lo sanno molto bene gli stessi vertici dei partiti. Schlein continua a parlare di unità, dell’importanza fondamentale di stare insieme attorno a un tavolo prima e a un programma chiaro per l’Italia dopo.

Di sicuro la botta per Giorgia Meloni non è di quelle che si dimenticano in fretta. E se a questa si aggiunge il rapporto di sudditanza nei confronti di Donald Trump, il guerrafondaio presidente statunitense, la totale ininfluenza sul palcoscenico internazionale, là dove i vari Macron, Starmer, Sanchez e Merz hanno marcato posizioni e differenze nei confronti dell’alleato americano, beh, non c’è di che stare molto sereni. In più, la situazione interna, con i fondi del Pnrr che stanno per finire e con il prossimo bilancio tutto da inventare. E i sei milioni di poveri, le accise che non scendono, gli stipendi deprezzati e l’allarme sicurezza e immigrazione che sembrano sempre meno convincenti nella propaganda.

Prima delle prossime politiche del 2027, ci saranno le elezioni di Midterm negli Usa (novembre 2026), che non pare sorridano a Trump, e anche gli effetti a cascata verranno a mancare per l’attuale maggioranza. Una eventuale nuova caduta potrebbe aprire nuove prospettive. Anche in Sardegna.

Concluso il tormentone decadenza di Alessandra Todde sulla vicenda delle spese elettorali, non è escluso che il centrosinistra isolano possa trovare nuova linfa per rigenerarsi e mandare segnali importanti per cercare di confermarsi nel 2029. Tre anni sono tanti, ma sono anche pochi, dipende come si procederà sul fronte Sanità e sul resto delle cose che ancora aspettano risposte.