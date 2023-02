Primarie Pd, urne aperte dalle 8 alle 20. Nell’Isola è sfida a due tra Comandini e Meloni

Urne aperte dalle 8 alle 20. Il Pd sceglie domani – 26 febbraio – il nuovo leader nazionale e in regione si vota anche per i nuovi segretari territoriali. Nell’Isola i candidati sono due: Giuseppe Meloni e Piero Comandini. In campo nazionale, invece, la sfida è tra il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e la sua ex vice Elly Schlein.

I seggi saranno allestiti in circoli, aule consiliari, sedi di associazioni e gazebo. In Sardegna si potrà votare in 250 diversi punti. Il quartier generale per seguire le operazioni delle Primarie sarà a Cagliari, nella storica sede di via Emilia. I risultati sono attesi a tarda sera.

Possono votare tutti i cittadini residenti nell’Isola, non necessariamente iscritti al Pd, dietro contributo di due euro per le spese. La lista dei seggi è disponibile sul sito delle Primarie Pd. La lista di Meloni si chiama ‘Insieme cambiamo il futuro’; quella di Comandini ‘Noi uniti per Piero Comandini segretario’.

I due candidati, entrambi consiglieri regionali, sostengono entrambi Bonaccini, ma all’interno della componente Comandini i soriani appoggiano la Schlein. Gallurese classe 1979, Meloni è espressione della componente che fa capo ad Antonello Cabras ma è appoggiato anche dall’area di Silvio Lai e di Gianfranco Ganau. Nell’Oristanese per Meloni cerca voti l’ex onorevole Antonio Solinas, nel Nuorese l’appoggio è garantito dall’attuale consigliere regionale Roberto Deriu.

Tutti gli altri dem isolani, ad eccezione del gruppo di Paolo Fadda che ha deciso di tirarsi fuori dai giochi, stanno con Comandini, cagliaritani del 1961. Quindi: gli ex Ds guidati da Siro Marrocu nel Sud Sardegna. Stanno con Comandini anche gli ex renziani dell’ex deputato sassarese Gavino Manca. Idem la componente dell’ex sottosegretario gallurese Giulio Calvisi e quella dell’ex parlamentare Tore Cherchi, ovvero i promotori della candidatura di Maria Francesca Fantato che poi si è ritirata.

Ecco il link per cercare il seggio più vicino alla propria residenza: https://www.partitodemocratico.it/partito/trova-il-tuo-seggio/