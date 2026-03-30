Presunto materiale bellico per Israele al porto di Cagliari, interrogazione di M5s in Parlamento

Dubbi sul presunto transito di undici container diretti a Haifa e destinati all’industria militare israeliana. I parlamentari chiedono chiarimenti su autorizzazioni, controlli e rispetto della normativa italiana.

Il caso dei container sospetti nel porto di Cagliari arriva in Parlamento. Il Movimento 5 Stelle ha presentato un’interrogazione ai ministeri delle Infrastrutture, dell’Economia, degli Affari esteri e della Difesa per fare luce sul presunto transito di materiale destinato all’industria militare israeliana.

“Il Movimento 5 Stelle ha presentato un’interrogazione in merito al presunto transito nel porto di Cagliari di undici container sospettati di contenere acciaio balistico destinato all’industria militare israeliana, provenienti dall’India e diretti verso il porto di Haifa”, dichiarano i deputati Stefania Ascari, Mario Perantoni e Susanna Cherchi.

Secondo quanto riportato, parte dei container sarebbe stata già sottoposta a ispezione e carichi analoghi sarebbero stati controllati o bloccati anche in altri porti europei. Da qui la richiesta di chiarimenti puntuali al Governo.

“Secondo le segnalazioni documentate, parte dei container sarebbe stata sottoposta a ispezione e analoghi carichi sarebbero già stati oggetto di controlli e blocchi anche in altri porti europei. Con questa interrogazione chiediamo al Governo se fosse a conoscenza del transito, se siano state rilasciate le autorizzazioni al transito previste dalla legge 185/1990, quali controlli siano stati effettuati e quali iniziative urgenti intenda adottare per garantire il rispetto della normativa italiana e degli obblighi internazionali in materia di esportazione e transito di materiali militari.” proseguono i parlamentari.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di attenzione sul tema dei traffici di materiali militari e arriva a ridosso di una scadenza rilevante: “Tra due settimane, il 13 aprile, in assenza di denuncia da parte del governo italiano, si rinnova l’accordo di cooperazione militare tra Roma e Tel Aviv”, ricordano gli esponenti del M5s.