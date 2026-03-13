Pittalis (FI) attacca la Giunta: “Il nuovo rimpasto è l’ennesimo segnale di instabilità e di fragilità dell’esecutivo”

Il caso di Maria Elena Motzo, assessora agli Affari generali, sostituita da Sebastian Cocco è indice delle tensioni interne al movimento “Uniti per Todde”

Il continuo rimpasto nella Giunta regionale guidata da Alessandra Todde preoccupa l’opposizione. A denunciarlo è il segretario regionale di Forza Italia, Pietro Pittalis, che parla di un esecutivo «politicamente fragile e attraversato da tensioni interne».

Secondo Pittalis, l’ipotesi di sostituire l’assessora Maria Elena Motzo con Sebastian Cocco rappresenterebbe l’ennesimo segnale di instabilità all’interno della maggioranza. «Si tratta di un cambio che riguarda un assessore espresso dal gruppo Uniti per Todde, cioè dalla stessa area politica costruita attorno alla presidente della Regione», sottolinea il segretario azzurro, evidenziando come la crisi sia «strutturale e interna al perimetro politico che sostiene la governatrice».

Per Pittalis, queste tensioni indeboliscono ulteriormente una Giunta già in difficoltà, soprattutto sul fronte della sanità, settore che – ricorda – è gestito direttamente dalla presidente. «Le continue fibrillazioni incidono negativamente sull’azione dell’esecutivo proprio mentre la Sardegna avrebbe bisogno di stabilità, programmazione e capacità di governo», afferma.

Il leader regionale di Forza Italia richiama inoltre la difficile fase economica e sociale attraversata dall’isola, aggravata dal contesto internazionale segnato dai conflitti. «La Sardegna vive una delle stagioni più complicate degli ultimi decenni e avrebbe bisogno di un governo forte, concentrato sui problemi reali di cittadini e imprese, capace di mettere in campo strategie per uscire dalla crisi», sostiene Pittalis, criticando quella che definisce «la dannosa guerra delle poltrone».

Forza Italia, conclude il segretario regionale, guarda «con grande preoccupazione» alla situazione e invita la presidente Todde a imprimere una svolta all’azione di governo. «Serve una vera stagione di programmazione e rilancio e, in una fase così critica, sarebbe utile coinvolgere anche le opposizioni in un percorso serio di ristrutturazione e crescita dell’economia e della società sarda».