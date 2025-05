Pd, la direzione a Oristano. Comandini: “È arrivato il momento di eleggere un nuovo segretario”

“È arrivato il momento di eleggere un nuovo segretario regionale. Un percorso sospeso dopo il caso di richiesta di decadenza della presidente Alessandra Todde – e per gli impegni sulla Finanziaria e la sanità – e che occorre riprendere”. Così il segretario regionale del Pd sardo, Piero Comandini, prima della direzione del partito convocata oggi a Oristano. “Oggi porrò con forza nelle mani della direzione regionale il compito di iniziare un percorso che ci possa dare nei tempi più brevi possibili l’indicazione di un nuovo segretario- rimarca Comandini – garantendo per prima cosa l’unità interna, un elemento fondamentale”.

L’unità, ricorda, “ci ha permesso di vincere le elezioni Regionali e quelle Comunali. Ma occorre difendere anche la pluralità del partito, che per noi è una grande ricchezza: avere all’interno del Partito democratico diverse armi culturali e politiche ci permette di essere sempre un grande punto di riferimento della società”.

Tutto questo, rimarca Comandini, “è sicuramente un qualcosa che la direzione e la prossima assemblea regionale devono tenere ben in mente. Soprattutto nel momento in cui eleggeremo una nuova classe dirigente che sicuramente continuerà a portare avanti nel modo migliore il lavoro che abbiamo fatto con Giuseppe Meloni in questi due anni e mezzo”. Sui tempi Comandini non si sbilancia: “La nuova direzione regionale politica potrebbe essere convocata intorno al 23 maggio, mentre l’assemblea regionale per la direzione del segretario potrebbe essere a metà giugno”.