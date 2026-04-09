Olbia, Todde incontra i sindaci su pronto soccorso, rete ospedaliera e medici di base: “Lavoriamo sulle carenze nella sanità”

La presidente della Regione ha partecipato alla conferenza socio-sanitaria incontrando 26 sindaci e sindache del territorio. Durante la conferenza è stato presentato il Piano regionale dei servizi alla persona da 1,5 miliardi di euro.

Si è svolta questa mattina a Olbia, nella sala del Museo Archeologico, la conferenza socio-sanitaria territoriale che ha dato inizio al nuovo corso della Asl Gallura alla presenza del neo direttore generale dell’Azienda, Antonio Irione, e della presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde. Alla conferenza, presieduta dal sindaco di Tempio Pausania Gianni Addis, erano presenti anche il direttore sanitario, Pietro Masia, il direttore amministrativo Michele Baffigo, il direttore Generale di Ares Sardegna Giuseppe Pintor e i rappresentanti dei lavoratori.

Toode ha risposto punto per punto alle tante richieste di chiarimenti avanzate durante la conferenza, che ha visto il coinvolgimento dei 26 sindaci del territorio, riguardo alle soluzioni messe in campo per sopperire alla grave carenza degli operatori sanitari, con i medici di base in primis, e alla situazione dei Pronto soccorso. Tra i punti, il nuovo decreto ministeriale 77 che, sottolinea la presidente, non prevede di rimodellare la rete ospedaliera e toccare i posti letto per gli acuti.



“Il dm parla di posti aggiuntivi per i post acuti, non parla di andare a toccare gli acuti perché non è il suo contesto – ha spiegato Todde -. L’unica delibera che questa Giunta ha fatto relativamente alla riorganizzazione della rete ospedaliera è quella dei posti per la terapia intensiva pediatrica andati al Brotzu”.



“Abbiamo presentato in commissione a ottobre gli atti per le linee guida aziendali e la settimana scorsa sono state licenziate, in maniera tale che da subito i direttori generali possano lavorare sulle nuove linee guida aziendali perché le ritengo lo strumenti indispensabile per andare a lavorare. Questo è per noi un ulteriore passo in avanti”, ha aggiunto la presidente.



Per quanto riguarda la carenza di medici di base, mancano 495 medici. “Noi ne abbiamo coperti solo 100, quindi certamente siamo indietro, ma siamo all’inizio di un percorso che porteremo avanti. Abbiamo un problema serio per i prossimi tre anni perché ci saranno altri pensionamenti”.



Altro punto dolente è la situazione dei Pronto soccorso. “Ieri abbiamo fatto una delibera strutturale che dà le linee guida dettate dai primari che hanno dato indicazioni chiare su quello che è necessario fare per decongestionare i Pronto soccorso. Ci troviamo a gestire il fatto che non ci sono più i gettonisti da febbraio per i codici minori e da giugno per tutti gli altri. Abbiamo fatto un concorso che ha dato risultati: bandito per 44 posti ne sono arrivati 36 e stiamo cercando di coprire le carenze con una richiesta di ribandire subito un altro concorso e tenere aperta una finestra. C’è la volontà di utilizzare tutti gli strumenti, anche il privato convenzionato”, ha concluso.

La conferenza di Olbia è stata l’occasione per presentare il Piano regionale dei servizi alla persona 2026–2028: “Il Piano riguarda l’insieme delle politiche sociali e sociosanitarie e più in generale tratta di tutti gli strumenti messi in campo dalla Regione per favorire la presa in carico della persona in tutto il suo percorso di vita. È uno strumento fondamentale che la Regione sta costruendo e mettendo a disposizione dei Plus e di tutti gli attori coinvolti. Parliamo di un miliardo e mezzo di investimenti in tre anni e di un Piano che rappresenta anche un modo per spingere ancora di più l’integrazione sociosanitaria”.

“All’interno del Piano abbiamo mostrato quello che è il catalogo dei servizi, come questi servizi saranno organizzati e soprattutto come le misure previste debbano essere sempre più integrate con il lavoro delle aziende sanitarie” ha proseguito la Presidente.

Ad illustrare i contenuti del Piano è stata la direttrice generale dei servizi sociali Francesca Piras, che ha delineato la struttura e gli obiettivi di un documento strategico destinato a rappresentare il riferimento per l’organizzazione e lo sviluppo del sistema integrato dei servizi alla persona in Sardegna per il prossimo triennio. Il Piano, previsto dalla legge regionale n. 23 del 2005, torna infatti a essere lo strumento centrale di indirizzo e coordinamento dopo un lungo periodo di assenza di una programmazione organica.